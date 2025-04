Lucrezia Selassiè condannata per stalking a Manuel Bortuzzo, 1 anno e 8 mesi: pena sospesa, cosa significa

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Lucrezia Hailé Selassiè è stata condannata a 1 anno e 8 mesi (con pena sospesa) per stalking nei confronti di Manuel Bortuzzo. La donna era accusata di avere perseguitato il campione di nuoto paralimpico per mesi dopo la fine della loro relazione, arrivando anche a minacciarlo di morte se non fosse tornato con lei.

Il gup del tribunale di Roma ha condannato a 1 anno e 8 mesi (pena sospesa) Lucrezia Hailé Selassiè, la sedicente principessa etiope accusata di stalking ai danni di Manuel Bortuzzo.

La sentenza è arrivata oggi, giovedì 3 aprile, al termine del processo che si è svolto con il rito abbreviato. Lo riporta Ansa.

Fonte foto: IPA Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassiè si erano conosciuti durante il Grande Fratello Vip

La procura aveva chiesto per la 27enne influencer una condanna a un anno e 4 mesi.

Stalking e minacce a Bortuzzo

Lucrezia Selassiè era accusata di perseguitato il campione di nuoto paralimpico, oggi presente in aula, fino a minacciarlo di morte, dopo la fine della loro relazione.

Bortuzzo e Selassiè si erano conosciuti al Grande Fratello Vip 2021-2022, a cui avevano partecipato come concorrenti. La loro relazione era iniziata durate il reality ed era finita poco tempo dopo.

La 27enne però non avrebbe accettato la rottura e per questo avrebbe iniziato a perseguitare l’ex con comportamenti vessatori e sempre più aggressivi, arrivando a minacciarlo di morte se non fosse tornato con lei.

Bortuzzo l’aveva quindi denunciata e la ragazza era stata sottoposta al divieto di avvicinamento con l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico.

Pena sospesa, cosa significa

Lucrezia Selassiè non dovrà scontare la pena, in quanto condannata con pena sospesa.

La pena sospesa, in termini tecnici sospensione condizionale della pena, è un beneficio previsto dal Codice penale e concesso dal giudice in determinati casi che permette al condannato di non scontare la pena che gli è stata applicata.

Si tratta di un beneficio che punta alla rieducazione, dando la possibilità di dimostrare di essere cambiati.

La pena viene sospesa per 2 o 5 anni, a seconda del tipo di reato, e se durante questo periodo il condannato non commetterà nuovi reati, il reato sarà estinto.

La sospensione condizionale della pena può essere concessa solo per condanne inferiori ai 2 anni di reclusione ed è a discrezione del giudice.

Solitamente viene concessa a chi non ha precedenti e non viene ritenuto un soggetto pericoloso.