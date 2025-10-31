Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti e un maxi sequestro di sigarette eseguiti dalla Polizia Stradale nell’area di servizio di Montepulciano Est. Due uomini di nazionalità polacca sono stati fermati per contrabbando di tabacchi, dopo che gli agenti hanno scoperto un carico di 312.000 pacchetti di sigarette nascosti in un autoarticolato.

Il controllo e la scoperta: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio durante un ordinario servizio di pattugliamento sull’Autostrada del Sole. Gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Arezzo–Battifolle, impegnati nei controlli presso l’area di servizio di Montepulciano Est (SI), hanno notato un’autovettura con targa straniera che ha attirato la loro attenzione.

Il controllo dei documenti del conducente ha rivelato un dettaglio sospetto: una lettera di vettura internazionale (CMR), documento solitamente utilizzato per il trasporto di merci, risultava anomala nelle mani di chi guidava un’auto apparentemente vuota. Questo particolare ha insospettito gli agenti, che hanno ipotizzato che l’uomo potesse essere la “staffetta” di un carico illecito in arrivo.

L’indagine sul posto e il collegamento tra i veicoli

Gli operatori hanno quindi avviato una ricerca tra i mezzi pesanti parcheggiati nell’area di sosta, alla ricerca del veicolo collegato a quella CMR. Dopo pochi minuti, l’intuizione si è rivelata corretta: un autoarticolato della stessa nazionalità era fermo poco distante, con a bordo un secondo uomo e una copia identica della lettera di vettura.

I due veicoli e i rispettivi conducenti sono stati quindi scortati presso la caserma di Battifolle per ulteriori accertamenti.

Il sequestro del maxi carico di sigarette

All’apertura del container, i sospetti degli agenti hanno trovato conferma. All’interno sono stati rinvenuti 26 bancali contenenti un totale di 312.000 pacchetti di sigarette, tra cui noti marchi come WINSTON, MARLBORO e REGINA. Il peso complessivo del carico ammontava a 62 quintali, destinati con ogni probabilità al mercato nero.

Il valore commerciale di un simile quantitativo di tabacchi illeciti avrebbe potuto rappresentare un grave danno per l’erario e alimentare il circuito della criminalità legata al contrabbando.

L’arresto e la collaborazione con la Guardia di Finanza

L’operazione si è conclusa con l’arresto dei due uomini per contrabbando di sigarette. Il carico è stato posto sotto sequestro, mentre la Polizia Stradale ha richiesto la collaborazione del Gruppo della Guardia di Finanza di Arezzo per i successivi adempimenti di competenza.

