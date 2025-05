Morta in spiaggia a Pinarella di Cervia, uomo che guidava la ruspa aveva un precedente per omicidio stradale

Una donna è stata travolta e uccisa da una ruspa in spiaggia a Pinarella di Cervia. La vittima si chiama Elisa Spadavecchia ed era un’insegnante di 66 anni. L’uomo alla guida del mezzo ha un precedente per omicidio stradale. Si tratta di un 54enne di Cesena, si valutano le ipotesi di omicidio colposo o in alternativa omicidio stradale.

La donna travolta da una ruspa

Elisa Spadavecchia stava trascorrendo un periodo di vacanza sulla Riviera romagnola con il marito, un ufficiale dei carabinieri in congedo.

Stava prendendo il sole quando è stata investita da una ruspa, che stava sistemando la sabbia dell’arenile in vista della stagione estiva.

Fonte foto: IPA

Due carabinieri

La donna è morta sul colpo, sotto gli occhi di altri bagnanti.

Le indagini sull’uomo alla guida della ruspa

L’incidente a Pinarella di Cervia è avvenuto in un tratto di spiaggia libera, all’altezza del bagno 70. Il conducente del mezzo si è messo a urlare e a correre, probabilmente in stato di choc, a dare l’allarme è stato un bagnino richiamato dalle urla.

L’uomo alla guida della ruspa è un 54enne sentito a lungo dai carabinieri. Sarebbe emerso che ha un precedente per omicidio stradale per un episodio avvenuto nel 2022 e per il quale è ancora in corso il processo. Inoltre è stato riscontrato che lui è il proprietario della ruspa.

I punti non chiari sulla ruspa

La cooperativa bagnini di Cervia si è dichiarata “totalmente estranea” alla vicenda sottolineando che “la ruspa coinvolta non era sulla spiaggia per conto della Cooperativa e non è chiaro per quale motivo questo operatore fosse sulla battigia con un mezzo meccanico”.

La cooperativa ha fatto sapere che i lavori di spianamento della duna sono terminati da settimane.

“Ci chiediamo quindi, e vogliamo capire, perché una ruspa fosse sulla spiaggia il 24 maggio, a stagione già avviata e in un giorno di weekend quando i turisti raggiungono numerosi le nostre spiagge”, hanno affermato.

Il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, ha chiarito che i lavori erano “abusivi, non autorizzati in alcun modo” e ha precisato che proprio su questo tema i funzionari del Comune sono già stati sentiti dagli inquirenti.