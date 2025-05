Donna travolta da una ruspa sulla spiaggia di Pinarella, morta sul colpo: bagnanti sotto choc

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Tragico incidente sulla spiaggia di Pinarella di Cervia: mentre passeggiava sulla battigia, una donna è stata travolta da una ruspa impegnata nel livellamento della sabbia. La donna, morta sul colpo, non è stata ancora riconosciuta a causa della gravità delle lesioni. Sono in corso le indagini da parte delle Forze dell’Ordine per chiarire l’origine di questa tragedia.

Travolta da una ruspa: era sulla spiaggia di Pinarella di Cervia

Erano le 10.45 del 23 maggio quando una donna è stata letteralmente travolta da una ruspa mentre si trovava sulla spiaggia di Pinarella di Cervia.

Il mezzo era impegnato nelle operazioni di livellamento della sabbia quando, per cause ancora da accertare, avrebbe investito la donna.

Fonte foto: © 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà

La tragedia ha avuto luogo sulla spiaggia di Pinarella di Cervia

Stando a una prima ricostruzione, la vittima stava passeggiando sulla battigia quando il mezzo, durante una retromarcia, l’avrebbe travolta.

La tragedia ha avuto luogo all’altezza del Bagno Franco di Pinarella: la donna si trovava sulla battigia al momento dell’incidente.

Donna morta sul colpo

A nulla è valso l’intervento dei sanitari del 118. A seguito dell’incidente con la ruspa, infatti, la donna è morta sul colpo.

I medici intervenuti per soccorrerla hanno quindi constatato il decesso.

L’identità della donna non è ancora nota: il corpo della vittima non è riconoscibile e sono tutt’ora in corso le operazioni per l’identificazione da parte delle Forze dell’Ordine.

È noto solamente che la vittima dovrebbe avere un’età compresa tra i 40 e i 50 anni.

Lo choc dei bagnanti

Oltre ai sanitari, anche i Carabinieri e la Polizia Locale sono intervenuti sulla spiaggia di Pinarella di Cervia, al fine di interrogare i testimoni della tragedia.

Sono stati sentiti il bagnino e un testimone che avrebbe assistito all’incidente in cui la donna ha perso la vita.

I bagnanti e coloro che erano in spiaggia al momento della tragedia sono rimasti sotto choc, mentre il bagnino ha raccontato che l’operatore alla guida della ruspa, dopo aver travolto la donna, sarebbe fuggito urlando.

Le indagini dovranno chiarire come mai la ruspa fosse al lavoro il sabato mattina, nonostante la presenza dei bagnanti.