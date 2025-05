Filippo Mastrangelo trovato morto a Surbo, mistero sul decesso del 23enne che si era allontanato da casa

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

A Surbo, comune alle porte di Lecce, è stato trovato il cadavere del 23enne Filippo Mastrangelo. La scomparsa del ragazzo, residente a Trepuzzi ed uscito di casa a bordo della sua moto, era stata denunciata poche ore prime dalla famiglia allarmata di non averlo visto rientrare. Il suo corpo senza vita è stato trovato vicino a un ulivo, sul ciglio della strada provinciale che collega Surbo a Torre Rinalda.

Surbo, trovato il cadavere del 23enne Filippo Mastrangelo

Tutte le ipotesi sono aperte. Il ragazzo potrebbe essere stato colto da un malore fatale o potrebbe aver perso il controllo della moto su cui stava viaggiando, finendo fuori strada.

Il ritrovamento del corpo è avvenuto all’alba di sabato 24 maggio. La famiglia, preoccupata, aveva denunciato la scomparsa del 23enne poche ore prima, dopo aver notato che non aveva fatto rientro a casa. Filippo era uscito nel pomeriggio di venerdì, salutando i genitori. Nulla di strano.

Sulla mappa, cerchiata in rosso, la zona dove è stato trovato il cadavere del 23enne Filippo Mastrangelo

Purtroppo la vicenda si è conclusa nel peggiore dei modi. Dopo che i familiari hanno vissuto ore di angoscia non sapendo che fine avesse fatto il ragazzo, all’alba un automobilista che stava transitando sul provinciale ha scorto il corpo del 23enne vicino a un ulivo, in una zona dove si trova anche uno stabilimento che produce materiali in cemento. Accanto al cadavere, la motocicletta.

L’intervento dei carabinieri

Subito è scattato l’allarme e sul posto si è recato il personale del 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo.

Sono anche intervenuti i carabinieri che stanno cercando di ricostruire che cosa è accaduto per fare luce sulla vicenda e risalire alle cause del dramma.

Non è da escludere che Filippo sia stato vittima di un incidente stradale.

Laddove fosse questa la causa del decesso, i militari dovranno capire se altri veicoli sono stati coinvolti nel sinistro.

La salma trasportata all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce

La salma di Mastrangelo è stata trasportata nelle scorse ore all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, in attesa che l’autorità giudiziaria decida se disporre o meno l’autopsia.