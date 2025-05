91enne scomparso a Montemesola ritrovato disorientato in un uliveto, poi il pranzo con i nipotini

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ stato ritrovato sano e salvo un anziano di 91 anni scomparso a Montemesola, comune in provincia di Taranto, mentre si godeva il passeggio del suo paese. L’uomo, che si era perso nei campi, è stato soccorso dai Carabinieri.

La scomparsa e l’intervento dei Carabinieri

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’anziano era solito trascorrere qualche minuto seduto davanti casa. Quando i nipotini si sono affacciati per chiamarlo a pranzo, hanno trovato la sedia vuota. L’uomo aveva con sé solo il bastone su cui si appoggia per camminare. In quei momenti di panico, una pattuglia dell’Arma è passata di lì e ha notato l’agitazione attorno alla sedia vuota.

Le ricerche e il ritrovamento

Erano le 13:00 e faceva molto caldo. Dopo aver acquisito una descrizione accurata da parte dei parenti, i Carabinieri hanno setacciato a piedi tutto il paese e le campagne circostanti. Le ricerche sono state serrate e, alla fine, l’anziano è stato trovato in un uliveto, seduto a terra, disorientato e solo. I militari lo hanno riconosciuto grazie al suo viso stanco e smarrito.

Il ritorno a casa

L’anziano, che stringeva il bastone tra le mani tremanti per il caldo e la paura, si è commosso alla vista dei Carabinieri che lo hanno rassicurato e abbracciato. Accompagnato dai militari, ha ripercorso quelle strade che per due interminabili ore gli erano sembrate sconosciute. I nipotini hanno pranzato più tardi del solito, ma felici di avere accanto il loro amato nonnino. Per ulteriori dettagli, visita il sito di Montemesola.

Fonte foto: IPA