Furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale sono le accuse mosse a un uomo di 33 anni arrestato dalla Polizia di Stato a Grottaglie dopo un rocambolesco inseguimento notturno. L’operazione è stata condotta nella notte tra le vie periferiche e il centro storico della città delle ceramiche, dove gli agenti hanno intercettato tre auto sospette guidate da giovani che tentavano di sfuggire a un controllo. L’arresto è avvenuto nei pressi dell’ospedale cittadino, dopo che uno dei fuggitivi ha perso il controllo del veicolo, risultato rubato poco prima. L’intervento si inserisce nell’ambito di servizi mirati alla prevenzione dei reati predatori predisposti dal Commissariato locale.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è stato effettuato nell’ambito di un’attività di controllo intensificata nelle ore notturne, con l’obiettivo di contrastare i reati predatori che negli ultimi tempi avevano destato preoccupazione tra i residenti di Grottaglie. L’operazione ha visto impegnati gli agenti della Squadra Volante, che hanno agito con tempestività e determinazione per fermare la banda di giovani sospettati di furto di autovetture.

L’inseguimento nella notte: tre auto in fuga

Durante uno dei servizi di pattugliamento, i poliziotti hanno notato tre auto di piccola cilindrata che procedevano in fila, contromano, lungo una strada periferica. All’interno dei veicoli erano presenti alcuni giovani, la cui presenza e il comportamento sospetto hanno spinto gli agenti a intervenire per un controllo. Alla vista della Volante, i conducenti hanno improvvisamente accelerato, tentando di sottrarsi all’alt e dando così il via a un inseguimento ad alta velocità.

La fuga tra le strade di Grottaglie

L’inseguimento si è protratto per circa dieci minuti, coinvolgendo le vie del centro storico di Grottaglie. I tre veicoli, guidati dai giovani, hanno cercato di seminare la Polizia prendendo direzioni diverse, ma gli agenti sono riusciti a mantenere il contatto visivo e a coordinare le manovre per bloccare i fuggitivi. La situazione si è fatta particolarmente pericolosa quando, nei pressi dell’ospedale cittadino, uno dei giovani a bordo di una Fiat Ypsilon ha perso il controllo del mezzo, schiantandosi contro un’auto parcheggiata.

L’arresto e la scoperta del furto

Gli agenti, che si trovavano a pochi metri di distanza, sono intervenuti prontamente, riuscendo a fermare il giovane nonostante un estremo tentativo di fuga a piedi. Il ragazzo, un tarantino di 33 anni, è stato subito bloccato e condotto in Commissariato. Gli accertamenti effettuati sull’auto hanno permesso di scoprire che il sistema di accensione era stato manomesso, chiaro segnale che il veicolo era stato oggetto di furto poco prima dell’inseguimento.

Le indagini e il recupero dei veicoli rubati

Le successive verifiche nel centro cittadino hanno portato al rinvenimento di una seconda auto, anch’essa risultata provento di furto e abbandonata sulla sede stradale. Gli investigatori stanno ora lavorando per identificare gli altri giovani coinvolti nella fuga e per recuperare la terza utilitaria, ancora mancante all’appello. L’operazione ha permesso di restituire almeno parte della refurtiva ai legittimi proprietari e di interrompere l’azione di una banda dedita ai reati predatori.

Le conseguenze per l’arrestato

Il 33enne tarantino, dopo la trasmissione degli atti alla Procura del Capoluogo Jonico, è stato arrestato e trasferito presso la Casa Circondariale di Taranto. Le accuse a suo carico sono di furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale. L’uomo, secondo quanto previsto dalla legge, è da considerarsi innocente fino a sentenza definitiva, come ribadito dalle autorità competenti.

Il contesto: la lotta ai reati predatori

L’episodio si inserisce in un più ampio contesto di contrasto ai reati predatori che, soprattutto nelle ore notturne, rappresentano una delle principali preoccupazioni per le forze dell’ordine e per la cittadinanza. I servizi di controllo predisposti dal Commissariato di Grottaglie mirano a prevenire furti e altri reati contro il patrimonio, attraverso una presenza costante sul territorio e interventi tempestivi in caso di situazioni sospette.

Le reazioni della comunità

L’arresto del giovane e il recupero dei veicoli rubati sono stati accolti con sollievo dalla comunità locale, che negli ultimi tempi aveva segnalato un aumento di episodi di furto e danneggiamenti. Le forze dell’ordine hanno rassicurato i cittadini, sottolineando l’importanza della collaborazione tra istituzioni e popolazione per garantire la sicurezza e la tranquillità del territorio.

Le indagini proseguono

Le indagini sono ancora in corso per individuare gli altri membri della banda e per chiarire eventuali collegamenti con altri episodi di furto avvenuti nella zona. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza e raccogliendo testimonianze utili a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e a identificare tutti i responsabili.

Il principio di innocenza

Le autorità hanno tenuto a precisare che, per l’indagato, vige il principio di innocenza fino a sentenza definitiva. L’arresto rappresenta un importante passo avanti nelle indagini, ma sarà la magistratura a stabilire eventuali responsabilità penali.

