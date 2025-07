Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre uomini sottoposti a misure cautelari dai Carabinieri a Fragagnano, dove sono stati contestati i reati di lesioni personali aggravate, violenza privata e danneggiamento in concorso. I fatti sono avvenuti la sera del 7 luglio scorso all’interno di una pizzeria del centro cittadino, quando una giovane donna e il suo compagno sono stati aggrediti. L’ordinanza è stata emessa dal G.I.P. del Tribunale di Taranto a seguito di un’articolata indagine avviata dopo una querela presentata dalle vittime.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’operazione ha preso avvio dopo che le persone offese hanno sporto denuncia, permettendo così ai militari dell’Arma di avviare una complessa attività investigativa sotto la direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto. Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire quanto accaduto la sera del 7 luglio, quando i tre indagati, tutti residenti a Fragagnano e di età compresa tra i 20 e i 30 anni, avrebbero aggredito una giovane donna e il suo compagno all’interno di una pizzeria del centro cittadino.

L’aggressione e il ruolo del padre della vittima

Secondo quanto emerso dalle indagini, la giovane donna sarebbe stata presa di mira dai tre uomini perché ritenuta colpevole, ai loro occhi, di aver intrapreso una relazione sentimentale non gradita. L’aggressione sarebbe avvenuta in presenza del compagno della donna, che si trovava con lei al momento dei fatti. L’intervento tempestivo del padre della vittima ha permesso di interrompere l’azione violenta, impedendo che la situazione potesse degenerare ulteriormente.

Danneggiamento dell’autovettura e ulteriori violenze

Durante le concitate fasi dell’evento, i presunti aggressori avrebbero anche danneggiato l’autovettura utilizzata dal padre della giovane donna, colpendola con calci e pugni. Questo episodio di danneggiamento si è aggiunto alle lesioni personali aggravate e alla violenza privata già contestate agli indagati.

Atti persecutori e minacce reiterate

L’attività investigativa, sviluppata attraverso l’escussione di testimoni, la raccolta di elementi testimoniali e l’analisi di ulteriori riscontri, ha permesso di accertare che uno dei tre indagati si sarebbe reso responsabile anche di atti persecutori nei confronti della giovane donna e del suo compagno. Questi comportamenti, secondo quanto ricostruito, sarebbero stati reiterati per oltre tre anni, attraverso minacce, insulti e ripetuti pedinamenti a bordo di autovettura. Le vittime, a causa di tali condotte, sono state costrette a modificare le proprie abitudini di vita, vivendo in uno stato di ansia e timore per la propria incolumità.

Le misure cautelari disposte dal G.I.P.

Sulla base degli elementi raccolti, il G.I.P. del Tribunale di Taranto ha emesso un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti dei tre indagati. Per uno di loro è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere, mentre per gli altri due è stato imposto l’obbligo di presentazione quotidiana presso gli uffici della Polizia Giudiziaria.

Presunzione di innocenza e prossimi sviluppi

È fondamentale ricordare che, come previsto dalla legge, l’ipotesi investigativa potrà essere confermata solo con sentenza definitiva. Fino ad allora, per tutti gli indagati vale la presunzione di innocenza. Le indagini proseguiranno per chiarire ulteriormente la dinamica dei fatti e accertare eventuali ulteriori responsabilità.

Il contesto e l’impatto sulla comunità

L’episodio ha destato particolare preoccupazione nella comunità di Fragagnano, dove la notizia dell’aggressione e degli atti persecutori ha suscitato sdegno e solidarietà nei confronti delle vittime. Le forze dell’ordine hanno ribadito l’importanza di denunciare tempestivamente episodi di violenza e atti persecutori, sottolineando il ruolo fondamentale delle indagini per la tutela delle persone offese.

Conclusioni

L’operazione condotta dai Carabinieri di Fragagnano rappresenta un importante esempio di contrasto ai reati di violenza privata, lesioni personali aggravate, danneggiamento e atti persecutori. L’attività investigativa, avviata a seguito della denuncia delle vittime, ha permesso di ricostruire la vicenda e di adottare misure cautelari nei confronti dei presunti responsabili. Resta ora da attendere l’esito del procedimento giudiziario per accertare definitivamente le responsabilità degli indagati.

