Un arresto e il sequestro di sostanze stupefacenti per migliaia di euro sono il risultato di un’operazione condotta dai Carabinieri a Massa Fiscaglia. Un uomo di 46 anni è stato fermato in flagranza di reato dopo essere stato sorpreso con un “spinello” e, successivamente, trovato in possesso di hashish, cocaina ed eroina nella propria abitazione. L’intervento è avvenuto nella giornata di ieri, quando i militari hanno notato un gesto sospetto dell’uomo e hanno deciso di approfondire il controllo, portando così alla scoperta di un consistente quantitativo di droga destinata allo spaccio.

Il controllo e l’arresto: la dinamica dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto ha avuto inizio quando una pattuglia della Stazione di Massa Fiscaglia ha notato un uomo di 46 anni che, alla vista dei militari, ha compiuto un movimento rapido e sospetto, cercando di nascondere qualcosa nella tasca. I Carabinieri, insospettiti dal comportamento, hanno deciso di fermarlo per un controllo approfondito. Durante la perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di uno “spinello”.

La perquisizione domiciliare: la scoperta della droga

Il ritrovamento dello “spinello” ha spinto i militari ad estendere la perquisizione all’abitazione del sospettato. Una scelta che si è rivelata decisiva: all’interno della casa, i Carabinieri hanno rinvenuto due pezzi di hashish, nascosti nel frigorifero, per un peso complessivo di circa 30 grammi. Ma la scoperta più significativa è stata quella di quasi 90 grammi di cocaina, parte della quale era già suddivisa in dosi pronte per lo spaccio – quasi 50 dosi confezionate. Inoltre, sono stati trovati anche circa 4 grammi di eroina.

Il valore della droga sequestrata

Secondo la stima degli inquirenti, la cocaina sequestrata avrebbe potuto fruttare fino a 9 mila euro se venduta al dettaglio. Il quantitativo di sostanze stupefacenti trovato nell’abitazione conferma che l’uomo era probabilmente coinvolto in un’attività di spaccio ben organizzata, con la droga già pronta per essere distribuita sul mercato locale.

L’arresto e il trasferimento in carcere

Al termine delle operazioni di perquisizione e sequestro, i Carabinieri hanno proceduto con le formalità dell’arresto del 46enne. L’uomo è stato quindi accompagnato presso il carcere di Ferrara, dove rimarrà in attesa dell’udienza di convalida. L’intervento tempestivo dei militari ha permesso di sottrarre una quantità significativa di sostanze stupefacenti dal mercato e di interrompere una possibile rete di spaccio attiva nella zona.

L’operazione condotta dai Carabinieri ha ricevuto il plauso delle istituzioni locali e della cittadinanza, che hanno espresso soddisfazione per l’efficacia dell’intervento e per l’impegno costante delle forze dell’ordine nella lotta alla criminalità legata agli stupefacenti. La presenza attiva dei militari sul territorio di Massa Fiscaglia rappresenta un deterrente fondamentale contro il diffondersi di fenomeni di spaccio e di reati connessi.

