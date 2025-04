Nintendo Switch 2 in Italia dal 5 giugno il prezzo base parte da 470 euro: quanto costano i giochi

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Nintendo ha presentato la sua nuova console Switch 2, erede del dispositivo ibrido che ha trascinato l’azienda a un ennesimo successo globale negli ultimi otto anni; numerose le novità, da un cospicuo aggiornamento tecnico a nuove funzioni, fino ai giochi proprietari e di terze parti.

Quando esce e quanto costa Switch 2

In un Nintendo Direct del 2 aprile, la famosa casa di videogiochi giapponese ha annunciato l’uscita della sua nuova console, Switch 2, che sarà il prossimo 5 giugno.

Il costo sarà di 469 euro, che aumenterà a 509 in bundle promozionale con un gioco. Cambia il prezzo anche dei videogiochi stessi: 90 euro per le copie fisiche, 80 per quelle digitali.

Fonte foto: ANSA Giochi per Switch

Nintendo decide di non cambiare molto della sua precedente console, rompendo una tradizione di innovazione continua tra una generazione e l’altra, che l’ha vista ottenere enormi successi (Wii e Switch) ma anche risultati deludenti (Wii U).

Le caratteristiche e le novità della nuova console

Nelle sue caratteristiche fondamentali, Switch 2 è identica al suo predecessore: una console ibrida in grado di essere utilizzata sia come portatile sia come fissa, grazie anche alla versatilità dei suoi controller.

La risoluzione dello schermo potrà toccare i 4K e i 120 fps, anche se non contemporaneamente. Potenza, memoria e schermo sono stati tutti migliorati, anche per supportare meglio i titoli di terze parti.

Tra le nuove funzioni l’audio tridimensionale senza cuffie, controlli migliorati rispetto a quelli molto criticati della prima Switch e che permetteranno, in alcuni giochi, di essere utilizzati come mouse.

I giochi Nintendo e di terze parti disponibili al lancio

Insieme alla nuova console arriverà Mario Kart World, nuovo capitolo della saga di corse di kart di Nintendo. Sono stati annunciati anche Hyrule Warriors: L’era dell’esilio, Donkey Kong Bananza e Kirby Air Riders.

Tante le “Switch 2 Edition” versioni di titoli per Switch adattati al nuovo potenziale dell’hardware della console. Tra queste The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Tears of the Kingdom.

Al lancio sarà disponibile anche una lunga lista di videogiochi di terze parti, punto debole della prima versione di Nintendo Switch. Tra i titoli disponibili Elden Ring, Hades II, Hogwarts Legacy e Cyberpunk 2077 Ultimate Edition.