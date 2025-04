Papa Francesco è morto, l'annuncio del cardinale Farrell: "Alle 7:35 è tornato alla casa del Padre"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Papa Francesco è morto. Lo ha annunciato Sua Eminenza, il Card Farrell: “Carissimi fratelli e sorelle – le sue parole – con profondo dolore devo annunciare la morte di nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della Sua chiesa.Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio ed amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri e emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l’anima di Papa Francesco all’infinito amore misericordioso di Dio Uno e Trino.”

Morto Papa Francesco, la chiesa piange la scomparsa della sua guida

Papa Francesco è morto a 88 anni. Con la sua scomparsa il mondo della chiesa piange la sua guida, il pastore semplice e amato in ogni angolo del globo, capace di farsi amare in Argentina e conquistare tutti da Roma.

Dal 13 febbraio al 23 marzo Jorge Mario Bergoglio è stato ricoverato al Policlinico Gemelli. Giunto in struttura per l’acutizzarsi di uno stato influenzale con bronchite, il pontefice è stato preso in cura dal team di esperti.

Inizialmente trattato con un percorso medico preciso, il Santo Padre non ha risposto come dovuto alle cure, con la bronchite che lo affliggeva che si è trasformata in polmonite bilaterale. Una situazione che, sin dalle prime ore della scoperta del nuovo quadro, aveva fatto preoccupare tutti.

Successivamente, dopo aver aggirato il rischio di sepsi, Papa Francesco ha subito una crisi respiratoria importante e gli è stata diagnosticata anche la piastrinopenia. Le sue condizioni erano poi leggermente migliorate e il 23 marzo era stato dimesso, seppur i medici avevano spiegato che il quadro clinico rimaneva complesso e da monitorare attentamente.

Chi era Jorge Mario Bergoglio

Jorge Mario Bergoglio aveva 88 anni. Nato a Buenos Aires il 17 dicembre 1936 da emigranti piemontesi, prima di intraprendere il percorso ecclesiastico si era diplomato come tecnico chimico per poi entrare in seminario.

Nel 1958, a 22 anni, passò al noviziato della Compagnia di Gesù, completando gli studi umanistici e laureandosi in filosofia prima e teologia poi. È stato anche professore di letteratura e psicologia nel collegio dell’Immacolata di Santa Fé.

Nel dicembre 1969 fu ordinato sacerdote dall’arcivescovo Ramón José Castellano, mentre il 20 maggio 1992 Giovanni Paolo II lo nominò vescovo titolare di Auca e ausiliare di Buenos Aires. Il 27 giugno ricevette nella cattedrale l’ordinazione episcopale dal cardinale Quarricino.

Nel Concistoro del 21 febbraio 2001, Giovanni Paolo II lo nominò cardinale, del titolo di san Roberto Bellarmino e l’anno successivo divenne presidente della Conferenza episcopale argentina.

Il primo Papa dalle Americhe

Nell’aprile 2005 partecipò al conclave che elesse Ratzinger, col nome di Benedetto XVI. Un legame, quello col tedesco, fatto di amicizia e vicinanza in un periodo in cui lo stesso Ratzinger decise di avere vicino Bergoglio.

E fu proprio all’argentino che comunicò, in anteprima, le intenzioni di dimettersi. E il 13 marzo 2013, dopo le grandi dimissioni in latino di Ratzinger, Bergoglio fu eletto pontefice.

La sua nomina lo portò a essere il primo Papa giunto dalle Americhe.