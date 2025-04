Papa Francesco entro a sorpresa a San Pietro, il saluto ai fedeli prima di Pasqua: non aveva la bombola

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

A poche ore dalla veglia di Pasqua, Papa Francesco ha fatto una visita a sorpresa nella Basilica di San Pietro. Il gesto viene applaudito dai fedeli.

Il saluto a sorpresa del Papa

Nel pomeriggio di sabato 19 aprile, Papa Francesco è apparso a sorpresa nella Basilica di San Pietro, dove si è recato accompagnato sulla sedia a rotelle dall’infermiere personale Massimiliano Strappetti.

Un gesto inaspettato per i fedeli presenti, accorsi in gran numero per assistere alla veglia pasquale. Il Pontefice è entrato ed è uscito dalla Porta della Preghiera, la più vicina a Casa Santa Marta, dove sta trascorrendo la convalescenza.

Papa ancora assente, ma dichiara di voler presenziare

Il Papa ha sostato circa quindici minuti all’interno della Basilica, fermandosi in preghiera davanti alla tomba di San Pietro. Alcuni lo hanno visto vicino all’ascensore che porta alla Loggia da cui, nelle grandi occasioni, viene impartita la benedizione Urbi et Orbi.

Assenza alla Via Crucis

Il saluto di sabato assume un significato più profondo alla luce delle recenti assenze del Pontefice.

Venerdì sera, per il terzo anno consecutivo, Papa Francesco non ha potuto presiedere la Via Crucis al Colosseo a causa della sua fragilità respiratoria.

Al suo posto, ha delegato il cardinale vicario di Roma, Baldassarre Reina. Le meditazioni lette durante il rito portavano la firma personale del Papa e contenevano riflessioni sul dolore del mondo, sull’economia che uccide e sull’invito a una maggiore solidarietà verso gli ultimi.

Le parole del Papa

Nei testi della Via Crucis, Papa Francesco ha parlato di un “mondo a pezzi” che ha bisogno di “lacrime sincere” e non “di circostanza”.

Ha denunciato un’economia disumana che scarta e annienta i più fragili, ricordando l’importanza dell’inclusione, della speranza e della fraternità.