Papa Francesco, sorpresa ai fedeli per la Domenica delle Palme: il saluto del Pontefice e l’appello alla pace

Dopo la messa tenutasi in Vaticano per la Domenica delle Palme, Papa Francesco si è presentato ai fedeli per un saluto. Il Pontefice, che è apparso senza cannule nasali per l’ossigeno, ha augurato ai fedeli “Buona Settimana Santa”. Bergoglio, come di consueto, si è occupato della stesura dell’omelia, grazie alla quale ha lanciato un appello alla pace.

Papa Francesco, il saluto dopo la messa della Domenica delle Palme

Dopo la conclusione della messa della Domenica delle Palme, Papa Francesco si è presentato a sorpresa in Piazza San Pietro.

Il Pontefice ha salutato i fedeli, accorsi per l’occasione in Vaticano, senza indossare i naselli per l’ossigeno, che nelle scorse settimane lo hanno accompagnato in ogni sua uscita pubblica.

“Buona Domenica delle Palme, Buona Settimana Santa”: questo l’augurio di Bergoglio ai fedeli. Nel corso dei saluti, il Papa ha anche regalato caramelle ai bambini presenti.

Più di 20mila i fedeli in Vaticano

Stando a fonti vaticane, sono stati più di 20mila i fedeli presenti alla celebrazione della messa per la Domenica delle Palme in Piazza San Pietro.

Ancora una volta, Papa Francesco non ha celebrato la messa, che è stata presieduta, tramite delega papale, dal cardinale Leonardo Sandri.

Tuttavia, l’omelia letta dal cardinale è stata scritta proprio da Bergoglio.

“Fratelli, sorelle, per sperimentare questo grande miracolo della misericordia, scegliamo lungo la Settimana Santa come portare la croce: non al collo, ma nel cuore. Non solo la nostra, ma anche quella di chi soffre accanto a noi”, ha scritto il Pontefice. “Prepariamoci alla Pasqua del Signore diventando cirenei gli uni per gli altri”.

L’appello di Bergoglio: “Venga finalmente la pace”

“Venga finalmente la pace nella martoriata Ucraina, in Palestina, Israele, Repubblica Democratica del Congo, Myanmar, Sud Sudan”, ha inoltre scritto Papa Francesco nell’Angelus, ricordando poi il Libano e la guerra civile scoppiata cinquant’anni fa.

Nel suo appello alla pace e al termine dei conflitti, Bergoglio ha dedicato un pensiero particolare al Sudan. Il prossimo 15 aprile, purtroppo, coinciderà con “il secondo triste anniversario dell’inizio del conflitto”.

Il Pontefice ha quindi rinnovato il suo “appello alle parti coinvolte, affinché pongano fine alle violenze e intraprendano percorsi di dialogo”, oltre che alla comunità internazionale per l’invio di aiuti alla popolazione.