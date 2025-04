Papa Francesco a sorpresa in piazza San Pietro per l'Angelus: l'apparizione dopo il video messaggio saltato

Papa Francesco a sorpresa a Piazza San Pietro. Il video saltato per la registrazione dell’Angelus aveva fatto pensare che, nonostante i segnali di miglioramento sullo stato di salute, il Pontefice sarebbe rimasto ancora a Casa Santa Marta. Bergoglio ha fatto però la sua comparsa davanti a 20mila fedeli.

Papa Francesco a sorpresa a Piazza San Pietro

La Sala stampa vaticana, aveva fatto presagire che sarebbe potuto arrivare un messaggio in “modalità differente” e in effetti così è stato: nessun video ma la presenza del Santo Padre per il Giubileo degli ammalati. “Buona domenica a tutti, grazie tante!” ha detto ai fedeli alzando il braccio e facendo il segno della croce, dopo essere stato spinto in sedia a rotelle fino all’altare al termine della messa.

Dopo settimane di ricovero, dal 23 marzo il Pontefice sta continuando la convalescenza in isolamento a Casa Santa Marta. Al momento delle dimissioni dal Policlinico Gemelli, i medici avevano raccomandato almeno due mesi di recupero “senza distrazioni”.

Il messaggio del Pontefice

Nella mattinata di domenica 6 aprile il Papa aveva inviato il suo importante messaggio in occasione della messa per il Giubileo degli ammalati e del mondo della Sanità, con circa 20mila pellegrini presenti a Piazza San Pietro.

Il suo discorso è stato letto durante l’omelia dall’arcivescovo Rino Fisichella, affermando che ” a pochi entri da noi, Papa Francesco, dalla sua stanza a Santa Marta ci è particolarmente vicino e sta partecipando come tanti malati, tante persone deboli”.

“Con voi, carissimi fratelli e sorelle malati, in questo momento della mia vita condivido molto: l’esperienza dell’infermità, di sentirci deboli, di dipendere dagli altri in tante cose, di aver bisogno di sostegno” ha scritto il Pontefice in uno dei passaggi del suo messaggio.

“Non releghiamo chi è fragile lontano dalla nostra vita, come purtroppo oggi a volte fa un certo tipo di mentalità, non ostracizziamo il dolore dai nostri ambienti” è stato l’appello del Papa.

Le condizioni di Papa Francesco

L’ultimo bollettino diffuso dalla Sala stampa vaticana ha comunicato i miglioramenti di Bergoglio, soprattutto per quanto riguarda il recupero della voce e della fase motoria.

“Il Papa continua la terapia farmacologica – hanno fatto sapere dalla Santa Sede – la fisioterapia motoria e respiratoria con regolarità. Si segnala un miglioramento per quanto riguarda gli indicatori infettivi questo si rileva dalle analisi del sangue. Resta l’infezione. Si registra un lieve miglioramento sulla voce e la respirazione”.

Nel corso della giornata il Papa riceve una somministrazione ordinaria di ossigeno, mentre di notte, al bisogno, usa gli altri flussi.