Papa Francesco assente alla Via Crucis al Colosseo, l'appello nelle meditazioni: "Mondo a pezzi"

Papa Francesco non ha partecipato alla tradizionale Via Crucis del Venerdì Santo al Colosseo. A presiedere il rito, che ha visto la partecipazione di migliaia di persone tra cui il sindaco della Capitale Roberto Gualtieri, è stato il cardinale Baldo Reina, vicario del Papa per la Diocesi di Roma. Il Pontefice ha però preparato i testi delle meditazioni delle 14 stazioni. “Servono lacrime sincere in un mondo a pezzi”, ha scritto Bergoglio in uno dei suoi messaggi più potenti.

L’assenza del Papa e le sue condizioni

La Via Crucis ha visto dunque l’assenza di Papa Francesco, ancora alle prese con la riabilitazione dopo il lungo ricovero al Gemelli per curare la polmonite bilaterale. Le condizioni di salute del Pontefice, che ha ripreso anche le udienze quotidiane, migliorano.

Nella giornata di giovedì inoltre Bergoglio aveva visitato il carcere romano di Regina Coeli ed era apparso a sorpresa in piazza San Pietro per la Domenica delle Palme tra i fedeli senza i naselli per l’ossigeno.

Un momento della Via Crucis di venerdì sera al Colosseo

In realtà anche il fatto di non aver partecipato alla Via Crucis non è una novità per Papa Francesco, assente fisicamente al rito del Venerdì Santo per il terzo anno consecutivo.

L’appello nelle meditazioni e il mondo a pezzi

Ma, come detto, il Pontefice ha partecipato con i suoi messaggi potenti, che hanno riguardato il mondo, le guerre e l’economia.

“La nostra convivenza ferita, o Signore, in questo mondo a pezzi, ha bisogno di lacrime sincere, non di circostanza. Altrimenti si avvera quanto predissero gli apocalittici: non generiamo più nulla e poi tutto crolla”, ha scritto Francesco nel pensiero nelle meditazioni della Via Crucis.

Un altro importante passaggio è stato relativo all’economia: “Abbiamo costruito un mondo che funziona così: un mondo di calcoli e algoritmi, di logiche fredde e interessi implacabili”, ha detto il Papa, sottolineando che “l’economia di Dio non uccide, non scarta, non schiaccia”.

JD Vance al rito della Passione

Prima della Via Crucis, era stato celebrato il rito della Passione, presieduto dal cardinale Claudio Gugerotti, nella basilica di San Pietro. Anche il questo caso Papa Francesco era assente.

Al rito della Passione era invece presente il vicepresidente Usa JD Vance, in visita in Italia. Il numero due di Donald Trump ha in programma un incontro con il Segretario di Stato della Santa Sede, il cardinale Pietro Parolin.