Problemi al sito dell'Agenzia delle Entrate, le scuse di Sogei dopo la rabbia dei commercialisti per il caos

Il sito dell’Agenzia delle Entrate ha smesso di funzionare per diverse ore. Di fronte alle proteste dei commercialisti, Sogei si è scusata per l’accaduto. Sogei è la società del Ministero dell’Economia che gestisce le piattaforme online dei servizi fiscali. In questi giorni molti commercialisti, oltre a privati cittadini, stanno usando il sito dell’Agenzia delle Entrate per presentare le dichiarazioni dei redditi.

Giù il sito dell’Agenzia delle Entrate

L’Associazione nazionale commercialisti (Anc) ha denunciato il blocco del sito dell’Agenzia delle Entrate che si è verificato nella mattinata di mercoledì 28 maggio. L’Anc ha parlato di “ennesimo blocco”, ricordando quanto accaduto un paio di settimane fa.

Anche sui social molti commercialisti hanno denunciato l’accaduto postando le foto dei messaggi di errore visualizzati sul sito dell’Agenzia. I professionisti hanno definito la situazione “intollerabile”.

La protesta dei commercialisti

Il down del sito dell’Agenzia delle Entrate ha reso impossibile, per i commercialisti ma anche per i privati cittadini, accedere ai servizi e trasmettere le dichiarazioni. Un blocco difficile da digerire, visto che le scadenze fiscali sono piuttosto serrate, soprattutto in questo periodo dell’anno.

L’Anc ha quindi chiesto un intervento urgente e risolutivo da parte del Ministero dell’Economia, dal quale dipende Sogei, la società che si occupa delle piattaforme online del fisco. I professionisti chiedono una “garanzia di una reale efficienza del sistema digitale fiscale italiano” nel rispetto dei professionisti “e dei diritti dei contribuenti”.

Infatti, sottolinea l’Anc nella nota, “il rispetto delle scadenze non può essere preteso quando lo Stato per primo non è in grado di garantire il funzionamento delle proprie piattaforme”. Anche perché “la responsabilità delle disfunzioni non può ricadere sempre e solo sui professionisti”.

Le scuse dei Sogei, società controllata dal Ministero dell’Economia

A fronte del disservizio, Sogei ha inviato una nota affermando che le strutture tecniche si sono immediatamente occupate dei problemi e dei rallentamenti del sito dell’Agenzia delle Entrate.

“Sogei si scusa per gli eventuali disagi arrecati e conferma il proprio impegno per garantire il pieno ripristino della funzionalità dei servizi digitali”, ha fatto sapere la società controllata dal Ministero dell’Economia, guidato da Giancarlo Giorgetti.

Lo scorso 16 maggio il sito dell’Agenzia delle Entrate aveva presentato problemi simili, proprio nel giorno in cui tanti contribuenti stavano presentato la dichiarazione dei redditi precompilata.