Quali sono i rischi per l'Italia dopo i dazi di Donald Trump

I dazi di Donald Trump hanno sconvolto il mondo intero, Italia compresa. Basti pensare che la premier, Giorgia Meloni, il giorno dopo il Liberation Day ha annullato tutti gli impegni in agenda per un vertice con Matteo Salvini, Antonio Tajani, e i ministri Giancarlo Giorgetti (Economia), Francesco Lollobrigida (Agricoltura), Tommaso Foti (Affari europei e Pnrr) e Adolfo Urso (Imprese e Made in Italy). Proprio per parlare di come reagire al presente, considerando anche i rischi delle tariffe Usa.

Il muro di protezionismo eretto da Donald Trump coi dazi

The Economist sceglie come apertura del sito un articolo sulla mossa “sorprendente” di Trump, che ha annunciato tariffe del 10% su tutte le importazioni, oltre a dazi reciproci più alti per colpire quei Paesi che, a suo dire, hanno trattato ingiustamente l’America (con la mano pesante verso i mercati asiatici).

Il quotidiano sottolinea che, sommando queste misure ai dazi già annunciati dal suo ritorno alla Casa Bianca, il risultato è che, nel giro di 10 settimane, il tycoon ha eretto un “muro di protezionismo” attorno all’economia americana paragonabile a quello della fine del 1800.

Cosa rischia l’Italia

Ma cosa rischia, davvero, l’Italia? ANSA ha calcolato che le aziende vulnerabili, coinvolte nell’export verso gli Usa, sono circa 3.300 e che i settori più esposti sono:

bevande (negli Usa il 39% dell’export extra-Ue)

(negli Usa il 39% dell’export extra-Ue) trasporti (34%)

(34%) autoveicoli (30,7%)

(30,7%) farmaceutica (30,7%)

Di fatto, coi dazi al 20%, l’export di alcuni settori (agroalimentare, farmaceutico e chimica) potrebbe ridursi fino al 16,4%.

Le regioni più colpite sarebbero:

Liguria, Campania, Molise e Basilicata (per le quali gli Usa rappresentano il primo mercato straniero)

e (per le quali gli Usa rappresentano il primo mercato straniero) Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana (con più vendite oltreoceano)

e (con più vendite oltreoceano) Sardegna, Sicilia, Calabria e Puglia (le più a rischio per scarsa diversificazione)

Coi dazi al 20%, inoltre, il costo per l’economia è stiamo in 8-14 miliardi di euro a causa dell’impatto su Pil (-0,2%), posti di lavoro (-54 mila posti) ed export (-8,6%).

Qual è il rapporto tra Usa e Italia

Ecco i dati di Banca d’Italia, Eurostat e ISTAT, rielaborati dal Centro Studi Confindustria.

Dimostrano che gli Usa sono la prima destinazione extra-UE dei flussi italiani di beni, servizi e investimenti diretti all’estero

Nel dettaglio: