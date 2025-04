Cosa sono i dazi sulle merci, come funzionano, chi deve pagarli e quali sono le differenze con l'Iva

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

In questi giorni al centro del dibattito internazionale, oltre alle guerre, ci sono i dazi imposti dal presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump. Il via a una nuova ondata di tariffe è stato annunciato per la giornata di martedì 2 aprile e si temono pesanti ripercussioni a li vello mondiale.

Cosa sono i dazi sulle merci

I dazi sulle merci sono prelievi fiscali sulle importazioni di beni. Generalmente vengono espressi in termini ad valorem (cioè in percentuale di un valore dichiarato delle merci) oppure in termini assoluti (per esempio 100 euro ogni tonnellata), mentre meno frequentemente sono espressi come valore composto costituito da entrambi gli elementi appena citati. Di solito, i dazi ricadono concretamente sull’importatore, che li paga alla dogana del paese di ingresso.

I dazi vengono riscossi principalmente sulle importazioni, ma esistono anche casi meno frequenti di dazi sulle esportazioni. I dazi generano entrate per il governo e aumentano i prezzi dei prodotti importati, dando così un vantaggio in termini di prezzo ai prodotti che sono fabbricati internamente. L’obiettivo principale dei dazi è, quindi, quello di promuovere le imprese e i posti di lavoro locali e di proteggere l’industria interna dalla concorrenza esterna.

Come funzionano i dazi nell’Unione europea

Nel 1968, con l’istituzione dell’unione doganale sono stati eliminati i dazi tra gli Stati membri dell’Unione europea, dando origine a un mercato unico in cui merci, servizi, capitali e persone possono circolare liberamente.

Grazie all’unione doganale le autorità doganali di tutti i paesi Ue collaborano come se fossero una sola nazione e applicano gli stessi dazi alle merci importate da paesi terzi.

Il 75% dei dazi doganali riscossi è destinato al bilancio dell’Unione europea, quota che corrisponde al 13,7% del bilancio totale per il 2024.

Per i dazi, l’Unione europea segue i principi e le norme stabiliti dall’Organizzazione mondiale del commercio. Uno dei principi fondamentali dell’OMC è il cosiddetto trattamento della nazione più favorita: i paesi non possono di norma operare discriminazioni tra i loro partner commerciali (salvo alcune eccezioni).

Che differenza c’è tra dazi e Iva

I dazi doganali sono imposte comunitarie e il loro ammontare varia in base al valore e alla tipologia del bene importato. L’IVA, ossia l’Imposta sul Valore Aggiunto, è invece una imposta nazionale collegata al consumo di prodotti o servizi.