Rave party illegale in un capannone a Mantova, 29 giovani denunciati per danneggiamento e invasione di edifici

E’ di 29 giovani denunciati il bilancio di un’operazione delle forze dell’ordine a Mantova, dove un rave party non autorizzato è stato interrotto nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 marzo. L’evento si stava svolgendo in un capannone nella zona di Valdaro.

Intervento delle forze dell’ordine

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta congiuntamente da Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale. Grazie a un servizio capillare, è stato possibile sgomberare lo stabile e identificare numerosi partecipanti al raduno non autorizzato.

Denunce e reati contestati

La DIGOS di Mantova, al termine di complesse indagini di polizia giudiziaria, ha denunciato in stato di libertà 29 giovani, per lo più di nazionalità italiana e provenienti da diverse parti d’Italia. Ai ragazzi, di età compresa tra i 20 e 29 anni, sono stati contestati i reati di invasione di edifici, danneggiamento, deturpamento e imbrattamento in concorso tra di loro.

Procedimento in corso

Si precisa che il procedimento è ancora in corso e che i denunciati sono da considerarsi innocenti sino a quando non interverrà una sentenza definitiva di condanna. L’operazione ha messo in luce l’efficacia della collaborazione tra le diverse forze dell’ordine nel contrastare eventi non autorizzati che possono mettere a rischio la sicurezza pubblica.

