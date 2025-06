Roma, rubano auto su commissione e organizzano tutto via app: fermati con contanti, coltelli e jammer

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di due arresti e migliaia di euro sequestrati il bilancio di un’operazione di polizia a Roma. Due ladri d’auto sono stati fermati mentre stavano consegnando il ‘frutto del loro lavoro’. L’accusa nei loro confronti è di furto di autovettura in concorso. L’operazione è stata resa possibile grazie all’uso di un’app di messaggistica che i criminali utilizzavano per coordinare le loro azioni.

Il sistema di furto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il gruppo, noto come ‘Specialisti delle quattroruote’, utilizzava un’app per organizzare i furti e lo smistamento dei veicoli rubati. Il modus operandi era semplice: il furto veniva eseguito su commissione e tramite l’app si otteneva l’indirizzo dove lasciare l’auto rubata. Un complice attendeva il conducente per prelevarlo e portarlo via.

Il colpo sventato

Due criminali avevano appena eseguito il furto di un’auto dotata di un dispositivo satellitare che ne consentiva il monitoraggio in tempo reale. La proprietaria aveva segnalato il furto al Numero unico di emergenza 112, permettendo così ai poliziotti di rintracciare il veicolo durante la consegna. Gli agenti sono arrivati subito dopo che la vettura rubata era stata parcheggiata nel luogo segnalato dagli amministratori dell’app.

Il tentativo di fuga

Nonostante un tentativo di fuga, i due criminali sono stati bloccati. Nelle tasche di uno di loro sono stati trovati 2mila euro in contanti, dei quali l’uomo non ha saputo spiegare la provenienza. La macchina utilizzata per la fuga, risultata noleggiata, era stata attrezzata con un jammer, un dispositivo elettronico utilizzato dai ladri d’auto per disturbare i segnali e impedire la localizzazione.

Il bottino e gli strumenti del mestiere

Nell’auto c’erano anche una punta frangi vetri, alcuni coltelli, un telecomando artigianale per l’apertura di cancelli elettrici e guanti monouso. Sono stati trovati anche occhiali di valore e altri oggetti frutto del saccheggio dell’auto appena rubata. L’operazione ha messo in luce l’ingegnosità dei ladri, ma anche l’efficacia delle forze dell’ordine nel contrastare il furto di veicoli.

Fonte foto: IPA