Spari in un bar di Salerno durante la rapina, il gestore mette in fuga l'uomo armato con una scopa: il video

In un bar di Salerno si è consumata una rapina fortunatamente senza gravi conseguenze. Al centro del mirino del malvivente il gestore del locale, che ha risposto agli spari usando una scopa ed è riuscito a metterlo in fuga. L’episodio è stato documentato dallo stesso esercente, che sui social ha pubblicato il video immortalato dal sistema di videosorveglianza.

Rapina in un bar a Salerno

I fatti risalgono alla notte tra sabato 14 e domenica 15 giugno. Intorno alle 2:30, in un bar di Salerno tra via Posidonia e piazza Caduti di Brescia, è arrivato un uomo a bordo di uno scooter. Lo sconosciuto, posteggiato il mezzo di fronte all’ingresso del locale, è entrato con il casco in testa.

In quel momento nel locale, specialmente nella parte esterna, erano presenti “alcune comitive di amici e clienti affezionati” – come scrive il gestore su Facebook – nonostante fosse prossimo l’orario della chiusura.

Il gestore di un bar di Salerno ha sventato una rapina difendendosi dal malvivente con una scopa, nonostante gli spari

Mentre l’esercente si trovava nel laboratorio del bar con due dipendenti una cliente ha iniziato ad urlare. In quel momento, infatti, è entrato un uomo con il casco in testa e il volto occultato da un passamontagna.

“Dammi i soldi, apri la cassa, muoviti”, ha gridato l’intruso al gestore del bar puntandogli contro la pistola. “Le sue parole e la sua voce risuonavano ancora nella mia testa insistentemente”, scrive il commerciante su Facebook.

La risposta agli spari

L’esercente, nonostante la pistola non si è lasciato intimidire. Dal retrobottega ha afferrato una scopa e con il manico ha cominciato a colpire ripetutamente il malvivente il quale, infine, ha sparato.

Secondo Ansa e secondo il racconto del diretto interessato, il gestore sarebbe riuscito a schivare il proiettile accandendosi contro il rapinatore il quale, infine, si è dato alla macchia. “Per fortuna e grazie a Dio mi sono spostato in tempo evitando che il proiettile mi colpisse. L’adrenalina ha iniziato a scorrere ancora più velocemente nelle mie vene mentre continuavo a scacciarlo e ad inveirgli contro facendolo indietreggiare, finché finalmente è fuggito via“, racconta sui social.

Il racconto del gestore e il video

Come riportato in apertura, l’intero episodio è stato ripreso dalle videocamere di sorveglianza del bar. A divulgarle è stato lo stesso gestore sul suo profilo Facebook.

In calce al filmato postato la mattina del 15 giugno, il commerciante ha raccontato: “Ho rischiato la vita, ma per fortuna sono qui a raccontarlo. Bastavano due centimetri più in là e quel proiettile era dentro di me nella mia pancia”. Dopo il drammatico momento “la polizia è arrivata rapidamente, fornendoci supporto e assistenza”. Poco dopo, aggiunge, si è scoperto “che lo stesso individuo aveva compiuto un’altra rapina, subito dopo a un distributore di benzina”.

L’appello alle istituzioni

Nello stesso post il gestore del bar si rivolge alle istituzioni: “Mi chiedo: il ddl sicurezza, recentemente approvato forzatamente dal governo Meloni per volontà di Salvini, sarà applicato immediatamente?”.

E ancora, si domanda se “le nostre vite rimarranno in pericolo, mentre il rapinatore sarà libero di colpire ancora?”. Quindi ringrazia il popolo dei social, i clienti e gli amici per la solidarietà. “Pubblico il video per farvi capire l’orrore umano fino a dove si spinge”, conclude.