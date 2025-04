Stalking a Manuel Bortuzzo, Lulù Selassié si sfoga dopo la condanna: "Lotterò per la verità assoluta"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Lulù Selassié, condannata a 1 anno e 8 mesi per stalking verso l’ex Manuel Bortuzzo, ha rotto per la prima volta il silenzio su Instagram. Pur affrontando la condanna, l’influencer ha dichiarato di voler continuare a lottare per la sua verità, affermando di essere stata vittima di calunnie e disinformazione.

Lo sfogo di Lulù Selassié su Instagram

Per la prima volta dall’inizio della controversia con l’ex Manuel Bortuzzo, Lulù Selassié ha deciso di manifestare la sua posizione e lo ha fatto sui social, dopo la condanna per stalking.

“Per troppo tempo ho scelto il silenzio. Ho protetto con discrezione il dolore di essere stata nascosta in una relazione durata tre anni e poi tradita dalla persona che più amavo” ha scritto su Instagram. “Tradita nella fiducia, nella privacy, nella comunicazione e nelle promesse che ci eravamo fatti”.

Incassata la condanna, Selassié ha voluto ribadire la sua determinazione a far sì che venga affermata la verità, lamentando di essere stata calunniata non solo da Bortuzzo ma anche da chi “ha saputo manipolare la realtà, costruendo menzogne ai miei danni”.

L’accusa ai media

Lulù Selassié ha puntato il dito contro la stampa, sentendosi vittima di un processo mediatico e della spettacolarizzazione della sua vicenda.

“Molti degli articoli diffusi in questi mesi sono costruiti con il solo scopo di generare scalpore” ha affermato l’influencer “senza alcun rispetto per la realtà dei fatti. Questo tipo di disinformazione non solo mina la mia immagine, ma alimenta un meccanismo pericoloso in cui la verità viene sacrificata per il sensazionalismo”.

La giovane ha descritto l’ultimo periodo come il più oscuro, sottolineando che la verità processuale potrebbe non coincidere con la verità assoluta dei fatti, della quale sono consci solo i protagonisti della vicenda, lei e Manuel Bortuzzo.

“Da questo punto di vista” ha concluso “io sono più che a posto con la mia coscienza e questa notte andrò a dormire tranquilla”.

Lo stalking ai danni di Manuel Bortuzzo

Lucrezia Hailé Selassiè è stata condannata a 1 anno e 8 mesi (pena sospesa) per stalking nei confronti di Manuel Bortuzzo, accusata di averlo perseguitato dopo la fine della loro relazione, arrivando a minacciarlo di morte.

La condanna per Selassié è arrivata al termine del processo con rito abbreviato, dopo che la procura aveva richiesto 1 anno e 4 mesi.

Lucrezia aveva continuato a tormentare il campione di nuoto paralimpico con comportamenti aggressivi. Bortuzzo, che aveva denunciato l’influencer, le aveva fatto applicare il divieto di avvicinamento e l’obbligo del braccialetto elettronico.