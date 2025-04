Studentessa morta a Roma, caduta dal 7° piano dell'ex Molino abbandonato forse per un selfie: era con 3 amiche

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Una studentessa di 19 anni è morta dopo essere caduta dal settimo piano dell’ex Molino Agostinelli in via del Pescaccio a Roma, una vecchia struttura ormai abbandonata. La giovane, Carlotta C., potrebbe essere precipitata nel vuoto per un selfie. Si trovava lì assieme a tre amiche “per svago”.

Cosa è successo all’ex Molino Agostinelli

Nel pomeriggio di sabato 26 aprile, Carlotta C., studentessa di 19 anni, è precipitata dal settimo piano di una delle otto torri dell’ex Molino Agostinelli in via del Pescaccio a Roma, abbandonato e inutilizzato da tempo (ha chiuso i battenti nel 2005).

A ricostruire la dinamica è stata una delle ragazze che era con la vittima nella struttura. Come riportato da La Repubblica, ha raccontato agli investigatori che lei, Carlotta e altre due amiche erano entrate all’ex molino “per svago“. Hanno camminato tra i graffiti, superando i tanti rischi che una struttura abbandonata nasconde. Carlotta – ha raccontato un’amica – è precipitata da una feritoia, senza grate, reti o minime protezioni.

L’allarme è scattato alle ore 17, quando è arrivata una chiamata al 118. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e le ambulanze, ma per la studentessa non c’era già nulla da fare.

Le indagini sulla studentessa morta a Roma

Il sostituto procuratore Giulia Guccione ha disposto il sequestro dei telefoni cellulari della vittima e delle tre amiche che si trovavano con lei nel pomeriggio di sabato.

L’obiettivo – si legge su La Repubblica – è capire il prima possibile se le studentesse stessero lavorando a un progetto video, se si sia trattato di un selfie spericolato, una gita improvvida o una sorta di challenge.

Si attende l’apertura di un fascicolo, probabilmente con l’ipotesi di omicidio colposo. Si tratta di un atto necessario per poter disporre accertamenti, tra i quali l’autopsia necessaria a individuare la causa della morte della giovane.

Cos’è l’ex Molino Agostinelli

Il vecchio Molino Agostinelli è un palazzone abbandonato in via del Pescaccio a Roma, a ridosso del Grande Raccordo Anulare, da ormai 20 anni. La struttura ha chiuso i battenti nel 2005.

Lasciato in balìa del suo destino, l’edificio è diventato tela per i writer e meta di curiosi in cerca di graffiti da ammirare e di brividi.