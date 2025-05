Ubriaco aggredisce i militari, bandito da bar e locali di tutta la provincia di Perugia per 2 anni

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino albanese è stato bandito da tutti i pubblici esercizi e locali di intrattenimento della provincia di Perugia per due anni. La misura è stata adottata dal Questore per garantire la sicurezza pubblica, dopo che l’uomo è stato arrestato per comportamenti molesti e resistenza a pubblico ufficiale.

Il provvedimento del Questore

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il Questore della provincia di Perugia ha emesso un divieto di accesso a tutti i pubblici esercizi e locali di pubblico intrattenimento per un periodo di due anni nei confronti di un cittadino albanese. La decisione è stata presa per tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

L’episodio scatenante

L’episodio che ha portato all’emissione del provvedimento risale alla scorsa settimana, quando i militari del Comando Stazione “Fortebraccio” di Perugia sono intervenuti presso un esercizio commerciale. Un individuo, in evidente stato di alterazione, è stato segnalato per comportamenti molesti. Invitato a lasciare il locale, l’uomo ha opposto resistenza e si è scagliato contro i militari, motivo per cui è stato tratto in arresto e deferito all’Autorità Giudiziaria.

Misure di prevenzione

In considerazione dell’allarme sociale destato e della pericolosità sociale emersa, il Questore ha emesso la misura di prevenzione personale, prevista dall’art. 13-bis del D.L. n° 14/2017 nei confronti di un cittadino albanese classe 91, noto alle Forze dell’Ordine, in quanto gravato da numerosi pregiudizi di polizia ed attualmente sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata.

