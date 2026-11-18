Il flusso in cui è confluita anche la vicenda del doppio bacio con Carlos Alcaraz ha condotto l’inviata di Sportmediaset Giulia Santin a occupare una centralità della narrazione sui social delle Atp Finals inattesa, anche dalla diretta interessata la quale non è una figura inedita, una assoluta novità per via della sua attività sulle piattaforme digitali. Nella redazione che l’ha ingaggiata come inviata a Torino, si occupa di seguire l’evolversi della situazione e dei retroscena intercettando i tennisti dietro le quinte. Sono momenti unici, irripetibili che ben si prestano a fasi di descrizione dell’evento dal punto di vista televisivo. E che la stessa Santin realizza con disinvoltura e una buona dose di ironia, al momento opportuno.

Chi è Giulia Santin: studi e formazione

L’episodio specifico dei due baci si è viralizzato in un tempo davvero ridotto costruendo attorno all’inviata di Sportmediaset inevitabile curiosità. Laureata all’Università Cattolica del Sacro Cuore in Economia dei Beni Culturali, originaria di Brescia e con un presente e un passato recente da volto tv e modella, Giulia è diventata un personaggio pubblico in tempi recenti complice un presunto flirt estivo, la carriera da attrice e una certa visibilità ottenuta sulle reti Mediaset acquisendo sempre più confidenza con il pubblico che ha imparato a conoscerla.

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I due baci con Carlos Alcaraz di Giulia Santin

Sui social lo scambio di battute con Carlos Alcaraz, che è rientrato con importanti aspettative nella seconda metà della stagione e a questa edizione delle Finals e la questione due baci hanno contribuito a donarle ancora più celebrità sui social. D’Altrone è complicato riuscire a intuire chi è al fianco di Carlito che ha sempre avuto, anche a detta del suo ex coach Ferrero, una certa propensione al divertimento e alla frequentazione di Ibiza.

Carriera, social e televisione

Laureata, indubbiamente spigliata e con una notevole disinvoltura davanti alla telecamera, Santin ha conquistato un ruolo che si affianca alle esperienze pregresse che la vedono soprattutto presentata come modella e attrice dalle agenzie specializzate. Oggi che ha questo incarico importante, Giulia ha realizzato un obiettivo notevole. Nata a Brescia il 10 gennaio 2002, di base vive a Brescia da cui fa la spola per Milano dove lavora e questa volta Torino, dove si tengono le Nitto Atp Finals.

In precedenza, ha collaborato con l’universo Kings League tramite Bazr, occupandosi di presentare gli MVP di ogni round e raccontare il mondiale sui canali dedicati sfoderando quelle qualità davanti alla telecamera che l’hanno proiettata verso incarichi diversi.

Non sono noti rapporti sentimentali di Giulia, a parte un presunto flirt (mai confermato) con Fedez prima della sua attuale relazione con Giulia Honegger risalente a due estati fa quando la separazione da Chiara Ferragni era già stata ufficializzata.