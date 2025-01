Da garage ad appartamento di lusso: l'incredibile trasformazione

Un regalo per il figlio: così una coppia ha deciso di trasformare un garage in un lussuoso appartamento spendendo 68mila dollari.

Christina, 54 anni, e Jeff Starmer, 55 anni, una coppia di Jacksonville in Florida hanno deciso di ristrutturare il loro garage di 18×20 piedi (l’equivalente di circa 33 metri quadri) in modo che il loro figlio, Lyman, 21 anni, potesse risparmiare sull’affitto.

I due, esperti del settore in quanto proprietari CenterBeam Construction, una società edilizia, si sono messi al lavoro per pianificare il loro piccolo spazio in modo da poter utilizzare ogni suo centimetro e dopo tre mesi di lavoro Lyman ha avuto il suo appartamento, risparmiando così una media di 1.500 dollari al mese di affitto.

In effetti, il risultato finale è a dir poco strabiliante, anche se il giovane ci ha vissuto relativamente poco, da marzo 2023 fino a febbraio 2024 per poi trasferirsi a New York per lavoro.

In compenso, dopo aver pubblicato le immagini del loro lavoro, la coppia adesso affitta quello che era un garage ai turisti che si recano in quella zona per visitare la Florida, quando ovviamente l’appartamento non è destinato ad amici che li vanno a trovare.