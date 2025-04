E’ stato avvertito e visto da varie zone di Bolzano il brillamento di roccia sopra l’ex Hotel Eberle sulla passeggiate di Sant’Osvaldo a Bolzano.

Da qualche settimana sono in corso i lavori di messa in sicurezza del pendio di Sant’Osvaldo e Santa Maddalena a seguito della frana che nel gennaio 2021 distrusse parzialmente l’albergo.

Per il cosiddetto disgaggio sono stati utilizzati 125 chili di dinamite, distribuiti in 100 fori. Sono stati in questo modo demoliti 300 metri cubi di roccia, come spiegato da Emanuele Sascor, Direttore dell’Ufficio Geologia della Protezione Civile del Comune di Bolzano