Val d'Ultimo, nuovo ponte costruito sopra al vecchio

In Val d’Ultimo, in provincia di Bolzano, è stato costruito un nuovo ponte con una spettacolare ed innovativa tecnica, per una prima assoluta in questo territorio.

Il nuovo impalcato, con una luce di 98 metri, è stato costruito in cemento armato e appoggiato sul vecchio arco, che fungeva da cassaforma per la nuova costruzione.

Successivamente, il vecchio arco è stato tagliato longitudinalmente in 4 porzioni utilizzando fili diamantati e fatto saltare con cariche di esplosivo, come spiegato da Daniel Alfreider, Assessore Infrastrutture Prov. Bolzano.