Apprezzato per eleganza, luminosità e fascino intramontabile, l’ottone è spesso scelto per dare un tocco di classe all’arredamento.

Tuttavia, questo materiale tende a ossidarsi, perdendo la sua lucentezza naturale. Ma niente paura: esistono metodi naturali che permettono di pulirlo in modo efficace, restituendogli l’aspetto originale senza ricorrere a prodotti chimici aggressivi.

Vediamone insieme 5 rimedi ecologici e a prova di ambiente.

1. Sapone di Marsiglia e acqua tiepida

Per pulire superfici d’ottone leggermente ossidate, è sufficiente sciogliere un po’ di sapone di Marsiglia in acqua tiepida, immergervi un panno morbido, strizzarlo e poi strofinarlo energicamente sulle aree da trattare.

Questo rimedio, adatto per pulizie rapide e leggere, è delicato e sicuro, poiché non danneggia la superficie né la graffia. È ideale per una manutenzione frequente su oggetti che richiedono una pulizia costante.

2. Limone e aceto

Il limone, noto per le sue proprietà sgrassanti, combinato con l’aceto, crea una soluzione pulente disinfettante e molto efficace. Questa miscela, grazie alla combinazione di acido citrico e acido acetico, è capace di restituire rapidamente la brillantezza dell’ottone.

Strofinando delicatamente la superficie con un panno imbevuto di questa soluzione, l’ottone appare subito più lucido. È un metodo perfetto per rimuovere macchie persistenti e tracce di ossidazione superficiale.

3. Bicarbonato di sodio e acqua calda

Mescolando bicarbonato e acqua calda, si ottiene una pasta naturale ed efficace, perfetta per superfici più ossidate, dove lo strato di sporco è maggiore. Basta applicare la pasta sulla superficie di ottone, lasciarla agire per qualche minuto e risciacquare con acqua tiepida.

Questo metodo sfrutta le proprietà leggermente abrasive del bicarbonato per eliminare lo sporco accumulato senza intaccare la struttura del materiale.

4. Aceto, farina e sale

Una miscela fatta con aceto, sale e farina è particolarmente adatta per lucidare l’ottone. La farina agisce come abrasivo naturale, mentre l’aceto e il sale aiutano a sciogliere le macchie ostinate.

Dopo aver mescolato questi ingredienti fino a ottenere una pasta, è sufficiente applicarla sull’ottone, lasciarla agire per qualche minuto e poi strofinare con un panno umido. Risciacquare alla fine per ottenere una superficie pulita e brillante.

5. Aceto e ammoniaca

Questo metodo è riservato agli oggetti in ottone molto ossidati che necessitano di una pulizia profonda. Mescolando una piccola quantità di ammoniaca con aceto, si ottiene una soluzione efficace, da usare con cautela poiché l’ammoniaca è più aggressiva.

È consigliabile utilizzare questo rimedio solo in casi di ossidazione avanzata, facendo attenzione a non inalare i vapori e mantenendo l’ambiente ventilato.

Finitura perfetta e manutenzione

Dopo aver completato la pulizia, è essenziale asciugare e lucidare l’ottone con un panno morbido e asciutto. Questo aiuta a prevenire l’ossidazione causata dall’umidità residua, mantenendo il materiale splendente nel tempo.

Una manutenzione regolare, come spolverare frequentemente e ridurre l’esposizione all’umidità e a sostanze corrosive, aiuta a mantenere l’ottone in condizioni perfette e a ridurre la necessità di interventi di pulizia più intensivi.