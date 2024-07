L’estate porta con sé giornate lunghe, sole splendente e, purtroppo, una moltitudine di insetti fastidiosi pronti a rovinare i nostri momenti di relax all’aperto.

Zanzare, mosche e altri piccoli esserini sembrano avere un radar per localizzarci e disturbare la nostra tranquillità.

Fortunatamente, esiste un trucco semplice ed efficace per rimediare. Scopriamolo insieme.

Il potere del caffè

I fondi di caffè sono un repellente naturale per insetti. Un rimedio economico, ecologico e sorprendentemente efficace. Ebbene sì, gli insetti non sopportano l’odore intenso dei fondi, che agiscono da deterrente sostenibile. Vediamo come procedere.

Come utilizzare i fondi di caffè

Dopo aver preparato il caffè, non buttate i fondi: raccoglieteli in un contenitore e lasciateli asciugare completamente. Una volta ben asciutti, spargeteli nei luoghi dove gli insetti tendono ad annidarsi o intorno alle aree che desiderate proteggere. Questo metodo funziona particolarmente bene in giardino , sui davanzali delle finestre, o vicino alle porte.

Un altro metodo efficace è quello di bruciare i fondi: metteteli in un contenitore resistente al calore e accendeteli con un fiammifero. Il fumo sprigionato ha un odore forte che respinge gli insetti. Ovviamente, assicuratevi di eseguire questa operazione in un'area ben ventilata e lontano da materiali infiammabili.

Non è tutto: se desiderate un'ulteriore protezione, combinate i fondi di caffè con altre erbe repellenti come la lavanda, la menta o il rosmarino. Queste piante abbelliranno il vostro giardino e aumenteranno l'efficacia del repellente naturale.

Assieme ai fondi di caffè per un effetto combinato, potete utilizzare oli essenziali a base di citronella o eucalipto, noti per le loro proprietà repellenti.

Altri benefici dei fondi di caffè

Oltre a tenere lontani gli insetti, i fondi di caffè hanno anche altri vantaggi: possono essere usati come fertilizzante naturale per il giardino, in quanto ricchi di azoto (che aiuta le piante a crescere rigogliose).

Sono anche ottimi per il compostaggio, migliorando la qualità del compost.

Candele al profumo di caffè

Se siete amanti del fai-da-te, potete dilettarvi a creare delle candele repellenti per insetti, utilizzando semplicemente cera e fondi di caffè.

Basta sciogliere la cera, aggiungere i fondi di caffè e versare il composto in un contenitore con uno stoppino. Queste candele terranno lontani gli insetti e diffonderanno un piacevole aroma di caffè.

Non solo proteggerete il vostro spazio, ma contribuirete a ridurre gli sprechi dando una nuova vita alla polvere pressata.