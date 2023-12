Gusci d’uovo, posa del caffè e bucce di banana possono essere riciclati ed utilizzati come fertilizzanti ecosostenibili. Scopriamo insieme come fare.

Gusci d’uovo

Da oggi non buttate più i gusci d’uovo: dall’alto potere drenante e nutriente, sono una fonte incredibile di calcio e ci aiutano a mantenere in salute le nostre piante.

Procedete così: una volta rotte le uova per le vostre preparazioni culinarie conservate i gusci e metteteli a essiccare al sole (in alternativa passateli nel forno per una manciata di minuti).

Poi triturateli e metteteli in un barattolo. Quando rinvasate le piante metteteli sul fondo dei vasi oppure uniteli al terriccio.

Fondi del caffè

Grazie al contenuto di azoto, potassio e magnesio contenuto, i fondi del caffè sono veri fertilizzanti naturali.

Quando rinvasate le piante (specialmente quelle di agrumi, carote, zucchine e pomodori) aggiungete un po’ di posa, in poco tempo vedrete foglie più brillanti e risultati sbalorditivi.

Per conservare al meglio i fondi aspettate che siano perfettamente asciutti, onde evitare che l’umidità dia origine alla muffa.

Un’alternativa è quella di preparare un fertilizzante liquido fai-da-te: mettete in infusione in una pentola colma di acqua la posa del caffè e lasciate riposare per una notte intera. L’indomani usate l’acqua aromatizzata per innaffiare le piante.

Bucce di banana

Le bucce di banana sono ricche di potassio e magnesio, minerali che non solo fanno bene al nostro organismo ma anche ai vegetali di casa.

Il modo più veloce per ottenere dalle bucce un concime? Spezzettarle direttamente nel terriccio; si degraderanno col passare del tempo, rilasciando tutti i principi nutritivi.

Se preferite, potete anche creare un macerato: mettete le bucce di banana in una bacinella piena d’acqua, lasciate in infusione per una notte intera, poi al mattino versate il liquido ottenuto in una brocca e irrigate.

Volete conservare le bucce? Anche in questo caso, potete decidere se essiccarle naturalmente al sole oppure cuocerle in forno, per eliminare tutta l’acqua contenuta. Una volta fatto, conservate in un contenitore.

Super fertilizzante

Come visto, gusci d’uovo, posa del caffè e bucce di banana hanno proprietà incredibili per il benessere delle nostre piante. Il consiglio allora è quello di mischiare i 3 elementi per ottenere un super concime.

Procedete così: unite posa, gusci e bucce essiccate e spargete la mistura sul terreno di piante d’appartamento, aromatiche, fiori sul balcone e orto. Le conseguenze vi stupiranno!