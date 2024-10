La muffa in bagno non solo è antiestetica, ma può anche essere dannosa per la salute.

Prevenirla richiede accorgimenti specifici, e seguendo alcuni semplici consigli potete mantenere il bagno più fresco e sano. Ecco 5 dritte essenziali.

1. Installare un aspiratore

L’umidità è la causa principale della muffa, e uno dei modi migliori per combatterla è attraverso un aspiratore ben posizionato. Questo dispositivo permette di eliminare rapidamente l’umidità accumulata durante la doccia o il bagno.

Una buona pratica è lasciare l’aspiratore acceso per almeno 30 minuti dopo l’uso della doccia, assicurandosi che l’aria circoli e che le pareti restino asciutte.

2. Utilizzare un tergivetri

Un piccolo trucco, spesso sottovalutato, è l’uso di un tergivetri sulle superfici del bagno. Dopo ogni doccia, passare il tergivetri sulle pareti della cabina o sulle piastrelle permette di rimuovere l’acqua in eccesso, impedendo che ristagni.

Questa semplice azione riduce l’umidità che potrebbe altrimenti infiltrarsi e creare l’ambiente ideale per la muffa. Investire in un buon tergivetri può sembrare un dettaglio, ma è un alleato efficace contro l’umidità.

3. Riparare i rubinetti che gocciolano

I rubinetti che perdono non solo sprecano acqua ma creano anche un ambiente umido perfetto per la formazione della muffa.

Una piccola perdita costante può sembrare innocua, ma l’acqua che si accumula giorno dopo giorno diventa terreno fertile per funghi e muffe.

Assicuratevi di controllare periodicamente lo stato dei rubinetti e, se notate una perdita, intervenite subito.

Sistemare un rubinetto può essere un lavoro rapido che, oltre a risparmiare acqua, evita problemi di muffa nel lungo termine.

4. Lavare tappetini e asciugamani regolarmente

Tappetini e asciugamani, lasciati umidi, sono il nascondiglio perfetto per la muffa. Quando questi tessuti trattengono umidità, diventano un vero e proprio terreno fertile per la proliferazione di muffe.

Per evitare che questo accada, lavate asciugamani e tappetini almeno una volta alla settimana e lasciateli asciugare completamente tra un uso e l’altro. Questo semplice gesto aiuta a mantenere l’ambiente del bagno asciutto e privo di spore di muffa.

5. Asciugare i prodotti da bagno

Infine, gli oggetti che utilizziamo quotidianamente – come spugne, flaconi di shampoo o bagnoschiuma – possono trattenere umidità e contribuire alla formazione della muffa.

Assicuratevi di sciacquarli e asciugarli dopo l’uso, e se possibile, riponeteli in modo che non restino in contatto con l’acqua.

Lasciarli asciugare all’aria, magari su un ripiano con fori per far defluire l’acqua, contribuisce a un bagno più asciutto e sano.