Secondo una prima ipotesi, è il nome proprio derivato dall’omonima pianta sempreverde dai piccoli fiori delicati, il cui colore può variare dal bianco al rosa acceso.

Un’altra teoria lo ritiene variante femminile di Eric, forma ottocentesca dell’antico germanico “Eirìkr“, composto da “ei”, che probabilmente significava “sempre” e “rìkr”, che vuol dire “capo”

Questo percorso etimologico è il motivo anche della diffusione della variante scritta con la K invece che con la C. Se si propende per questa ipotesi, il significato di Erica può essere tradotto come “colei che regna o comanda per sempre”.

La popolarità del nome in Italia è decisamente in declino da qualche decennio. Anche se non tutti lo sanno, esiste anche il corrispettivo maschile Erico, che però nel nostro Paese è sempre stato estremamente raro.

Quando è l’onomastico

La data normalmente scelta per festeggiare chi porta questo nome è il 18 maggio, giorno dedicato a Sant’Erik IX di Svezia, eroe nazionale svedese e martire.

Questo re fervente cristiano fu protagonista di una guerra che aveva coinvolto tutti gli Stati della Scandinavia e la Danimarca.

Il 18 maggio 1161, mentre partecipava ad una Messa nella chiesa della Trinità di Ostra Aros, l’odierna Uppsala, fu attaccato dai suoi nemici, ma piuttosto che combatterli immediatamente o mettersi in salvo, volle assistere alla celebrazione fino alla fine.

Quando si voltò per affrontarli, venne colpito da un fendente alla gola che non gli lasciò scampo.

Personalità di Erica

Erica ha una personalità molto forte, che le permette di mantenere sempre il controllo e di non lasciarsi influenzare da nessuno.

Non digerisce le imposizioni e odia che le vendano posti dei limiti. Naturalmente orgogliosa, mette la dignità personale al primo posto e non si lascia abbattere dalle difficoltà.

Indulge volentieri nei piaceri della vita e può essere considerata una vera e propria festaiola, che cerca sempre di non privarsi di nulla. Ciò nonostante, la sua mente lucida e razionale mal sopporta la leggerezza e la superficialità altrui.

Il suo lato oscuro è rappresentato da una profonda fragilità emotiva, che cerca di proteggere con la riservatezza e selezionando accuratamente le persone di cui circondarsi.

Che lavoro farà Erica

Metterà a frutto il suo lato razionale e la sua mente analitica in professioni improntate sull’hi-tech, o seguendo percorsi di studio e ricerca in ambito medico-scientifico. La sua parte edonistica, invece, potrebbe farla propendere per lavori nell’ambito della moda e del design.

Cosa dicono le stelle

Il segno zodiacale che meglio rappresenta le caratteristiche di Erica è la Bilancia, portata al divertimento, ma bisognosa di equilibrio. Il colore portafortuna è il viola, sinonimo di fascino e mistero.

La pietra talismano è l’ametista, che favorisce l’apertura mentale, mentre il metallo è l’oro.

Il numero fortunato è il 3, simbolo di completezza. L’animale totem è il panda.