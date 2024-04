Samantha è un nome dalle origini incerte. Probabilmente è nato negli USA nel corso del XVIII secolo. Dal punto di vista etimologico pare essere la forma femminile del nome Samuele (a cui sarebbe stato aggiunto il suffisso Antha, probabilmente tratto dal greco antico ánthos, ovvero fiore).

Il significato di Samantha sarebbe lo stesso di Samuele, cioè “colui che ascolta”. Secondo un’altra versione il nome avrebbe invece origini ebraiche e significherebbe “fanciulla sacra”.

Samantha o Samanta?

Entrambe le forme sono corrette: Samanta è la versione italianizzata, a cui è stata tolta la -h.

Quando è l’onomastico

Non esiste Santa Samanta, si tratta di un nome adespota. Si può festeggiare quindi il 1° novembre, giorno di Ognissanti. Altra data per celebrarlo è il 16 febbraio, giorno in cui si onora San Samuele, martire a Cesarea marittima assieme a Daniele, Elia, Geremia e Isaia.

Personalità di Samantha

Samantha è sensibile, si lascia sopraffare facilmente dalle emozioni. È ottimista, entusiasta, ha la tendenza a vedere sempre il bello in ogni cosa che la circonda. È energica, vitale, vispa, perspicace. Ha piena fiducia nelle proprie capacità e nel futuro.

È una donna libera, non ama sentirsi in gabbia, tanto nel lavoro quando nei sentimenti. Di certo la routine non fa per lei. Fugge dalla monotonia e dalle abitudini. Samantha è costantemente in cerca di nuovi orizzonti.

La diplomazia è il suo forte e sa come mettere gli altri al proprio posto, con tatto e dolcezza. Curiosa per natura, si appassiona a ciò che vive. Tende a ridere di continuo ed è vivace e instancabile.

La semplicità è uno dei suoi pregi migliori. È onesta, detesta le bugie e i sotterfugi, quindi meglio non tradire la sua fiducia: quando se ne va difficilmente torna sui suoi passi.

Che lavoro farà Samantha

Non c’è dubbio alcuno: colei che porta questo nome apprezzerà ogni mestiere a contatto con la gente e con il pubblico. Sì anche ai lavori che le consentono di mettere a frutto le sue spiccate abilità diplomatiche.

Cosa dicono le stelle

Il segno dello Zodiaco che più si addice alla personalità di Samantha è quello del Sagittario. I nati sotto questo segno sono curiosi, energici, dotati di una vera sete di libertà.

Le pietre preziose portafortuna sono due: lo zaffiro e il quarzo (che evoca passione, seduzione, amore e tenerezza). Anche i colori correlati al nome sono due: il blu e il viola (simbolo dei sogni, della pace e dell’amicizia e rappresentante la malinconia).

Il metallo è il ferro. L’animale totem è il pavone. Il numero fortunato di Samantha è l’8: simile al simbolo dell’infinito, rappresenta la capacità di lottare e di raggiungere i propri obiettivi.