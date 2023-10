Quando si tolgono i panni dalla lavatrice, di solito, si viene inebriati dal profumo dei vestiti o delle lenzuola freschi e puliti. Alcune volte, però, può capitare che questo elettrodomestico emetta cattivi odori. Le cause dello spiacevole problema possono essere diverse, il risultato è uno solo: il bucato è da rifare per evitare di indossare una giacca che puzza. Ma prima, bisognerebbe anche riuscire a eliminare il brutto odore dalla lavatrice. Ci sono alcuni trucchi per mantenere in perfette condizioni l’elettrodomestico ed evitare il fastidio del malodore.

Cosa vuol dire quando la lavatrice puzza

Quando la lavatrice puzza, il cattivo odore è causato da detersivo in eccesso, muffe, batteri e calcare che si depositano all’interno dell’elettrodomestico e, complice l’umidità, iniziano a emanare aromi sgradevoli, che spesso si trasmettono anche ai vestiti. Si tratta di muffa che si va a formare nel cestello o in altre parti della macchina. Per risolvere il problema è importante intervenire tempestivamente e pulire corettamente la lavatrice.

Come fare una pulizia profonda della lavatrice

Tra pelucchi, residui di fazzoletti e altri resti dei capi che laviamo, anche la lavatrice va pulita periodicamente. Il calcare, i residui dei prodotti chimici, le muffe e la sporcizia rilasciata dalla biancheria in fase di lavaggio contribuiscono a sporcare la lavatrice e a limitarne l’efficienza. In particolare si deve far attenzione alla guarnizione, dove l’acqua tende a non asciugarsi bene. Il consiglio è quindi di asciugare questa parte dopo ogni lavaggio e pulirla ogni due settimane con un panno in microfibra imbevuto di acqua. Se nella guarnizione c’è della muffa, si può creare un composto di bicarbonato e limone e, con una piccola spazzola o con uno spazzolino, distribuire il composto sulla parte da trattare. Lasciare agire per almeno cinque minuti. Infine eliminare i residui di sporco con un panno asciutto e lasciare asciugare.

Se il filtro della lavatrice non è autopulente, anche questo va trattato. Bisogna staccare la spina, aprire lo sportellino e svitare il filtro che va pulito, eliminando tutti gli oggetti incastrati e detergendolo con acqua e sapone. Per igienizzare il cestello, basta invece fargli fare un lavaggio a vuoto, almeno una volta al mese, ad alte temperature. Da non dimenticare sono anche lo scarico e le tubature. Il primo va pulito chiudendo il rubinetto dell’acqua, staccando il tubo ed eliminando tutto ciò che ostruisce il passaggio. Per le seconde, invece, di solito è sufficiente il lavaggio a vuoto del cestello.

Come fare per profumare la lavatrice

Per far profumare l’elettrodomestico adibito a lavare vestiti e biancheria, è necessario prestare attenzione agli errori da evitare con la lavatrice. Il primo è appunto quello di dimenticare di pulirla periodicamente. In caso di calcare può essere utile usare dell’aceto bianco o dell’acido citrico a ciclo vuoto. Con uno spazzolino da denti è anche utile pulire il cassetto detersivo e per far emanare un buon odore alla macchina, durante il lavaggio a vuoto del cestello si può aggiungere del detersivo multiuso specifico per la lavatrice.

Come eliminare il cattivo odore dal bucato

Se il bucato ha un cattivo odore, una delle cause potrebbe essere che i vestiti non si siano lavato bene. In questo caso, è sufficiente eseguire un nuovo ciclo di lavaggio. Se il motivo è che i panni bagnati sono rimasti molto tempo all’interno del cestello, il consiglio è stenderli all’aria aperta oppure asciugarli in asciugatrice mettendo nel cestello un panno con sopra qualche goccia di olio essenziale. In caso di sporcizia, calcare o muffa nelle parti interne della lavatrice, invece, come visto l’unica soluzione è procedere con la pulizia profonda dell’elettrodomestico e poi rifare nuovamente il lavaggio quando la macchina è linda e profumata.