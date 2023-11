La raccolta differenziata ha permesso di mantenere un’igiene maggiore quando si parla di pattumiera, ma ha anche obbligato ad aspettare i giorni di conferimento stabiliti dal Comune in base alla tipologia: organico, plastica e alluminio, vetro, carta. I vermi nella spazzatura, quindi, se non si fa attenzione, possono proliferare facilmente e creare qualche disagio.

Come si formano i vermi nella spazzatura

I vermi nella spazzatura dell’umido e/o organico non sono altro che larve di mosche. Ma perché scelgono proprio i rifiuti come loro dimora?

Sono attirati dal cattivo odore prodotto dagli alimenti in fase di decomposizione e, proprio nella pattumiera, depongono le loro uova. Inoltre, perché i loro simpatici ‘figlioletti’ nascano, ci vogliono appena 24 ore: ecco allora che un problema di igiene e pulizia c’è (e va risolto).

Perché mettere un po’ di sale nella pattumiera

Esistono vari trucchi e rimedi per correre ai ripari e liberarsi dei vermi nella spazzatura, ma ce n’è uno che sta spopolando. Non solo quindi una pulizia frequente con sapone, acqua e disinfettante, ma anche l’utilizzo del sale. Esattamente, proprio lui: quello che chiunque tiene in cucina per rendere più saporite le proprie ricette.

Una volta pulito il contenitore preposto alla raccolta dell’organico, va asciugato con cura. Dopodiché basta cospargere del semplice sale da cucina sul fondo, in modo tale da creare uno strato spesso. Così, ci sarà una zona che assorbirà quei liquidi che, inevitabilmente, trasudano dai sacchetti compostabili.

È una maniera per rendere inospitale la pattumiera e tenere a distanza le larve delle mosche. Dunque, il sale non va solo nel frigo, ma è un alleato importante anche in altre circostanze.

Gli altri trucchi per evitare vermi e larve nell’umido

Ma non è finita certo qui: per liberarsi e prevenire i vermi nella spazzatura ci sono anche altre soluzioni che possono essere messe in pratica anche in combinazione con quella appena citata (sicuramente rivoluzionaria ed efficace).

La prima cosa da fare, intanto, è pulire casa con regolarità, in maniera tale che non ci sia sporcizia che possa attirare animaletti di tutti i tipi. Poi, è opportuno avere una regola di base: il bidone che contiene l’umido deve stare in una zona quanto più isolata dal resto e fresca, così da non creare condizioni di calore e cattivi odori che li fanno proliferare.

Inoltre, l’igiene va mantenuta sempre: il contenitore va pulito almeno una volta a settimana (anche più spesso, se se ne ha l’opportunità). Facendo bollire dell’acqua e aggiungendo dell’aceto, si crea un mix perfetto per pulirlo e uccidere i vermi in pochi secondi.

Successivamente, è bene sfregare i bordi con una scopa o una spazzola dalle setole rigide, così da essere certi che anche i vermi rimasti incastrati nei luoghi più difficili da raggiungere vengano debellati.

Oltre a tenere l’organico all’ombra e al fresco, come già accennato, un altro trucco molto utile è quello di avvolgere i cibi nei tovaglioli di carta che si usano a pranzo e a cena. Soprattutto se si tratta di pesce, carne e frutta, questo isolamento crea una barriera contro insetti fastidiosi.

Sbriciolare erbe aromatiche – come foglie di eucalipto, basilico, menta e lavanda – è un ottimo deterrente. Infine è fondamentare cambiare il sacchetto spesso e assicurarsi che il coperchio sia sempre ben chiuso. Soprattutto durante il periodo estivo, ma vale anche per il resto dell’anno, queste pratiche non vanno dimenticate o prese sottogamba.