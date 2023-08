Quante volte abbiamo dovuto affrontare l’invasione delle erbacce nel nostro giardino? Quante di queste volte abbiamo deciso di sradicare ogni erba che potesse emergere? La portulaca, con le sue foglie particolari e il suo aspetto innocente, è spesso stata vittima di questa “pulizia”. Ma se ti dicessi che la portulaca non è solo un’erba infestante? È un tesoro di vantaggi nascosti che sicuramente non conosci.

Perché coltivare la portulaca in casa

Questa pianta, chiamata anche “erba grassa” in alcune aree italiane, può essere un alleato inaspettato per la tua salute. La portulaca è ricca di acidi grassi polinsaturi di tipo Omega 3, i famosi “grassi buoni” che aiutano a ridurre il colesterolo e i trigliceridi, mantenendo il tuo cuore in buona salute. È un alimento del gruppo degli ortaggi, ricco di vitamina A, con basso apporto calorico, grassi di buona qualità, alto contenuto di omega 3, vitamine come A, C, E e alcuni minerali.

Qual è la portulaca non commestibile

Prima di portarla in tavola, bisogna fare una distinzione: non tutte le varietà di portulaca sono commestibili. Quella ornamentale, spesso utilizzata per abbellire giardini e balconi, non può essere mangiata. Le varietà di portulaca non commestibili possono avere foglie e fiori diverse in forma, colore o dimensioni rispetto alle varietà commestibili. Inoltre, potrebbero emettere un odore sgradevole o strano quando vengono schiacciate o toccate e se ha fiori di altre colorazioni probabilmente non si tratta di portulaca.

Se vuoi godere dei suoi benefici per la salute, dovresti cercare la portulaca oleracea. La puoi identificare dalle sue foglie verdi chiare, rotonde e succulente e dai piccoli fiori gialli che sbocciano durante l’estate.

Come si può mangiare la portulaca

La portulaca è molto versatile in cucina e può essere consumata in tanti modi. Le foglie possono essere gustate a crudo come parte di un’insalata, aggiungendo l’acidità e la freschezza che mancavano al piatto. Non è da meno la portulaca cotta: la puoi aggiungere a zuppe, ripieni di pasta fresca e frittate, arricchendo il tuo pasto con un’esplosione di sapore e nutrienti. Se ti piace la portulaca sott’olio, puoi conservarla in questa forma per arricchire gli antipasti e i piatti a base di pane.

La prossima volta che vedi una portulaca nel tuo giardino, con i suoi fiori che non hanno nulla da invidiare a quelli delle orchidee, non avere fretta di strapparla via. Considera la possibilità sfruttare i suoi numerosi vantaggi per la salute. Questa erba apparentemente insignificante potrebbe rivelarsi un prezioso plus per la tua cucina e il tuo benessere generale.