È un vero cult la scena del film “Questi fantasmi” in cui Sophia Loren spiega la ricetta del caffè perfetto. Il caffè è senza dubbio un piacere, eppure alle volte può trasformarsi in un “problema”. Almeno una volta vi sarà capitato di mettere sul fuoco la caffettiera e di non vedere uscire il caffè dal filtro. Ecco perché succede e come intervenire.

Troppo caffè nel filtro

Mettere eccessiva polvere di caffè nel filtro e pressarla può impedire all’acqua di risalire nella caffettiera. La pressione di estrazione della moka è più bassa rispetto a quella delle macchine da caffè da bar o di quelle a cialde. L’acqua lanciata a pressione bassa, incontrando il tappo formato dal caffè, non risale a dovere. Niente paura, vi sveliamo il trucco salva-caffè: raffreddate la moka sotto acqua corrente fredda, in pochi secondi il vostro caffè risalirà.

Mai macinare troppo il caffè

Anche un caffè iper-macinato può fare da tappo e provocare il blocco della caffettiera.

Attenzione al calcare

A mandare in blocco la caffettiera può essere il calcare, otturando i piccoli fori del filtro o l’interno della canna della caraffa. Per effettuare una decalcificazione efficace:

riempite la caldaia con acqua; aggiungete 2 cucchiaini di acido citrico o d’ aceto ;

o d’ ; rimontate la caffettiera ed eseguite un’erogazione senza mettere il caffè;

la caffettiera ed eseguite un’erogazione senza mettere il caffè; fate almeno 3 caffè “a perdere”, ovvero da buttare.

Ripetete l’operazione regolarmente e la vostra moka farà sempre caffè a prova della Loren!