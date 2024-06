Come risaputo, per la maggior parte degli italiani rinunciare ad un buon caffè casalingo non è tra le opzioni.

Nonostante la diffusione sempre più vasta della macchinette per l’espresso, sono rimasti in tanti a preferire l’uso della moka per preparare la scura bevanda fumante tanto amata.

Quando la “caffettiera napoletana” è particolarmente sporca, però, o non la si usa da tempo come può capitare nelle case per le vacanze, l’esperienza di degustazione può risultare tutt’altro che piacevole.

Vediamo come far tornare la nostra adorata moka come nuova grazie ad un particolare rimedio naturale.

Igienizzare la caffettiera

La prima regola d’oro da tenere a mente è quella di non utilizzare mai il detersivo: le sostanze detergenti chimiche, infatti, possono rovinare irrimediabilmente la moka, rendendola inservibile.

Uno dei metodi più efficaci per igienizzare le superfici interne della caffettiera, eliminando anche le eventuali incrostazioni che influiscono sul sapore della bevanda, è quello di utilizzare il sale fino da cucina.

Basta mettere nel serbatoio la stessa quantità di acqua che useremmo per preparare il caffè, aggiungendovi un cucchiaino di sale ed eventualmente anche un po’ d’aceto, che agirà sui possibili depositi di calcare.

Poniamo poi la moka ben chiusa sul fuoco e lasciamo bollire finché la soluzione non risalirà, fuoriuscendo dall’erogatore.

Non resta poi che svuotarla, sciacquarla abbondantemente e poi rimetterla sul fuoco ancora un paio di volte, riempita solo con acqua, meglio se distillata.

Questa procedura permette di disostruire delicatamente anche le parti più piccole ed irraggiungibili della caffettiera, compresi i piccoli fori del filtro, igienizzandoli ed eliminando tutti residui.

Pulizia delle superfici esterne

Per far brillare la vostra moka come se fosse nuova, eliminando le macchie scure che si sono formate all’esterno, si può utilizzare una miscela di aceto e bicarbonato di sodio.

Dopo aver preparato il composto, intingervi una spugna ed usarla per strofinare tutte le superfici della caffettiera, in modo da sgrassarle e liberarle dallo sporco più ostinato.

Come ultima operazione, controllare lo stato della guarnizione di gomma: se la vedete logora e consumata, sostituitela.

Metodo in ammollo

Si possono ottenere ottimi risultati anche lasciando la caffettiera completamente smontata in ammollo per almeno una mezz’ora in acqua tiepida con aceto e bicarbonato.

L’importante è poi strofinare bene tutte le superfici con una spugna leggermente abrasiva e sciacquare infine più volte sotto l’acqua corrente.

Asciugare con cura tutte le sue parti un panno morbido, rimontare la moka e riporla nello stipetto solo quando si è sicuri che sia perfettamente asciutta.