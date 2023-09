Lorenzo Licitra, un nome che ha catturato l’attenzione del pubblico italiano e non solo. Il tenore ha scalato le vette della musica pop e classica con una passione che ha radici profonde. Ma chi è veramente Lorenzo Licitra, e cosa fa oggi il cantante che ha fatto scalpore vincendo X Factor nel 2017, superando persino i Måneskin?

Chi è Lorenzo Licitra, dal canto lirico alla carriera nel pop

Lorenzo Licitra ha una storia musicale che inizia molto prima della sua notorietà a X Factor. Nato con una passione innata per la musica, si è diplomato al Conservatorio Nicolini di Piacenza, dimostrando fin da giovane il suo talento nel mondo della lirica. Ma la sua avventura nel mondo della musica pop ha inizio nel 2017, quando decide di mettersi alla prova nei casting di X Factor 11.

Questo talent show non solo gli ha aperto le porte della celebrità, ma lo ha anche incoronato vincitore, superando il fenomenale successo dei Måneskin. In realtà, la sua carriera musicale era già iniziata diversi anni prima. A soli 16 anni, Lorenzo aveva preso una decisione coraggiosa: dedicarsi completamente al canto lirico. Ha iniziato ad esibirsi in tutto il mondo, da Philadelphia a luoghi prestigiosi, dimostrando la sua abilità straordinaria nel campo.

Nel 2017, Lorenzo ha lanciato il suo album e singolo di debutto, In the Name of Love, che ha rapidamente catturato l’attenzione del pubblico. Nel 2018, è stato ospite al “Change the World United Nation,” un evento prestigioso che si è svolto al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite a New York.

Oggi, Lorenzo Licitra è un nome noto in Italia e nel mondo, riconosciuto per la sua voce straordinaria e la sua versatilità musicale. Con centinaia di migliaia di follower su Instagram, ama condividere con i suoi fan momenti della sua carriera artistica e della sua vita quotidiana.

Lorenzo Licitra vinse X Factor, arrivando davanti ai Måneskin

Il 2017 è stato un anno memorabile per Lorenzo Licitra e per la scena musicale italiana. Quell’anno, X Factor ha visto sfidarsi alcuni dei talenti più promettenti del paese, tra cui i Måneskin, oggi una delle band più famose al mondo. Ma è stato Lorenzo a emergere come vincitore indiscusso del talent show.

La sua performance eccezionale e la sua capacità di esprimere emozioni attraverso la musica hanno conquistato la giuria e il pubblico. Il confronto con i Måneskin è stato uno dei momenti clou della stagione, e anche se entrambi i talenti avevano un futuro brillante davanti a loro, Lorenzo Licitra ha dimostrato di avere il carisma e il talento necessari per emergere come vincitore.

La carriera dopo X Factor e l’arrivo a Tale e Quale Show

Dopo la sua vittoria a X Factor 2017, giudicato da Fedez, Manuel Agnelli, Mara Maionchi, e la debuttante Levante, Lorenzo Licitra non si è voluto accontentare. Ha continuato a coltivare la sua passione per la musica e a perfezionare le sue abilità vocali. Il suo talento eclettico gli ha permesso di esplorare sia il mondo della musica pop che quello della lirica, dimostrando la sua versatilità artistica.

Una delle tappe più recenti nella sua carriera è l’arrivo a Tale e Quale Show nel 2023, condotto dal noto presentatore Carlo Conti. Questa trasmissione televisiva offrirà a Lorenzo la possibilità di mettere alla prova le sue capacità di trasformismo artistico, interpretando diverse personalità musicali.

Le canzoni e le cover più belle e famose di Licitra

La carriera di Lorenzo Licitra è stata caratterizzata da una serie di canzoni e cover straordinarie che hanno toccato il cuore di milioni di persone. Oltre al suo singolo di debutto, In the Name of Love, ha interpretato e reinventato molte altre tracce musicali in modo magistrale.

La sua voce potente e coinvolgente ha reso ogni sua esibizione un’esperienza unica. Tra le sue cover più celebri, spiccano interpretazioni di brani iconici di artisti come Lucio Dalla, Andrea Bocelli e tanti altri. Ogni performance è stata accolta con entusiasmo dai fan e dalla critica musicale, consolidando la sua reputazione di talento straordinario.

Il fidanzato di Lorenzo Licitra, l’attore Gabriele Rossi

Oltre alla sua straordinaria carriera musicale, la vita di Lorenzo Licitra è stata arricchita da un amore speciale. Il cantante è legato sentimentalmente all’attore Gabriele Rossi, noto al grande pubblico per la sua partecipazione al Grande Fratello e per la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Lorenzo e Gabriele sono una coppia da ormai tre anni e hanno deciso di convivere durante il periodo della pandemia, rafforzando ulteriormente il loro legame.