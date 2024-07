Dopo la partecipazione alla serata dedicata a Padre Pio, i media sono tornati a parlare di Raf. Tra i cantanti più amati della scena musicale italiana, lo scorso anno la sua vita è stata stravolta dalla scoperta della malattia della moglie Gabriella Labate. Un male che la coppia, super affiatata, ha vissuto con discrezione e forza.

Chi è Raf: vita e carriera del cantante di “Self Control”

Raf, nome d’arte di Raffaele Riefoli, è nato a Margherita di Savoia il 29 settembre 1959. La sua carriera musicale inizia negli anni ’80, periodo durante il quale si afferma come uno degli artisti più innovativi della scena musicale italiana. Il successo arriva subito con “Self Control” nel 1984, brano che lo catapulta sulla scena internazionale ottenendo successo sia in Europa che negli Stati Uniti anche grazie alla cover realizzata dalla cantante americana Laura Branigan lo stesso anno. A fare una cover di questa canzone, caratterizzata da sonorità new wave e synth-pop, è stato anche Ricky Martin. Si tratta di uno dei dei pezzi più rappresentativi degli anni ’80 e fa ballare ancora oggi.

Dopo il successo di “Self Control”, Raf ha continuato a sfornare una serie di album di grande successo. “Cosa resterà degli anni ’80”, “Ti pretendo”, e “Siamo soli nell’immenso vuoto che c’è” sono solo alcuni dei brani che hanno consolidato la sua fama. Con una carriera che spazia oltre quattro decenni, Raf ha dimostrato una straordinaria capacità di rinnovarsi e di mantenere un forte legame con il suo pubblico. Le sue canzoni, spesso caratterizzate da testi profondi e melodie accattivanti, hanno accompagnato generazioni di ascoltatori.

Oltre alla sua carriera musicale, Raf è anche noto per il suo impegno come autore per altri artisti. Ha scritto brani per Laura Pausini, Eros Ramazzotti e molti altri, contribuendo in modo significativo alla scena musicale italiana.

Di che malattia soffre la moglie Gabriella Labate

Una carriera brillante che non gli ha impedito di dedicarsi anche agli affetti. Il cantautore è sposato dal 1996 con l’ex ballerina e attrice Gabriella Labate, star de Il Bagaglino, da cui ha avuto i due figli Bianca e Samuele, nati nel 1996 e nel 2000. Come il marito, anche Labate è una figura nota nel mondo dello spettacolo, per questo l’annuncio della sua malattia ha lasciato tutti sbalorditi.

La sua battaglia è iniziata con una trombosi alla vena cava, seguita da una diagnosi devastante: una rarissima patologia che ha portato alla scoperta di una massa tumorale che si estendeva dall’utero alle ovaie e si ramificava nei vasi sanguigni fino al cuore. La situazione era critica, tanto che Gabriella ha dovuto sottoporsi a un’operazione chirurgica urgente per rimuovere l’utero e le ovaie, seguita da un intervento cardiochirurgico.

Questa serie di interventi ha lasciato a Gabriella una grande cicatrice, ma anche un forte segno di resilienza e forza. In passato ci sono stati altri momenti difficili, come quando è stata investita a New York metre attraversava la strada. Rientrata in Italia, dopo le prime cure ricevute negli Usa, è andata dal medico perché sentiva dolore alla spalla. Così è andata in una clinica di Roma, dove durante l’operazione è stata vittima di malasanità: durante l’operazione le è stato perforato un polmone.

La determinazione e il supporto della famiglia sono stati fondamentali per Gabriella. Raf, parlando della malattia della moglie, ha sottolineato l’importanza del sostegno reciproco e della forza d’animo. Nonostante le sfide, la coppia ha mantenuto una relazione solida e piena di amore, dimostrando che l’unione può superare anche i momenti più difficili.

La storia di Gabriella è stata raccontata nel suo libro “Nudi”, dedicato alla sua famiglia. Il libro parla non solo delle sfide affrontate con la malattia, ma anche di una grande avventura sentimentale e di un amore capace di superare ogni avversità. Gabriella descrive come lei e Raf siano sempre stati capaci di capirsi al primo sguardo, anche tra mille persone.

La rivelazione della coppia sulla malattia di Gabriella non solo ha toccato profondamente i fan, ma ha anche messo in luce una storia di coraggio e resilienza. Raf, con la sua musica e la sua testimonianza personale, continua a ispirare molti, ricordando che la forza della famiglia e l’amore possono davvero fare la differenza.