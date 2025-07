Pagare con un semplice gesto, senza inserire il PIN, è una comodità quotidiana ormai scontata. Ma proprio questa praticità ha aperto la porta a una truffa tanto subdola quanto efficace: quella del Pos contactless nascosto. Una tecnica che consente ai ladri di sottrarre denaro avvicinandosi alla vittima senza toccarla né pronunciare una parola. Sembra fantascienza, ma è una minaccia reale e in forte crescita. Per fortuna esistono contromisure semplici ed efficaci alla portata di tutti.

Come funziona la truffa del Pos contactless

La truffa si basa sull’uso di un normale terminale Pos contactless, facilmente acquistabile online o nei negozi di elettronica per pochi euro. Il dispositivo viene attivato e collegato a un conto corrente, spesso intestato a prestanome o non riconducibile direttamente all’autore della truffa. A questo punto il Pos viene nascosto in uno zaino, una borsa o una tasca capiente.

La vittima, ignara, porta con sé una carta contactless – di credito, debito o anche una prepagata – nel portafoglio o nella borsetta. In ambienti affollati il truffatore si avvicina quel tanto che basta: bastano pochi centimetri. Se la carta è abilitata ai pagamenti rapidi senza PIN (tipicamente fino a 25 o 50 euro), il terminale può effettuare una transazione istantanea.

Il contesto ideale per mettere in atto questo trucco sono luoghi con alta densità di persone e scarsa attenzione ai dettagli: trasporti pubblici, mercati, fiere, code, stazioni, concerti, centri commerciali. In questi scenari la vittima non sente alcun rumore, non vede alcuna schermata e spesso non riceve nemmeno una notifica se non ha attivato gli avvisi in tempo reale. L’addebito può passare inosservato per giorni.

Il danno economico di ogni singola transazione può essere limitato, ma la possibilità di colpire decine di persone in poche ore rende la truffa estremamente redditizia per i malintenzionati.

Da notare che possedere un Pos non è reato: chiunque può acquistarlo. A essere illegale è l’uso fraudolento per addebitare somme a persone ignare, che costituisce truffa aggravata. I dispositivi sono tracciabili, ma se i conti bancari a cui sono collegati si trovano all’estero o sono intestati a terzi, le indagini diventano più complesse.

Come proteggersi: le azioni che fanno la differenza

La buona notizia è che proteggersi da questa truffa è facile e costa pochissimo. Bastano pochi accorgimenti pratici per rendersi completamente invisibili a qualsiasi Pos truffaldino: