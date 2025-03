Jo Squillo è un nome che attraversa decenni di cultura pop italiana, tra musica, moda, televisione e impegno sociale. Dietro questo pseudonimo si cela Giovanna Coletti, artista milanese classe 1962, che ha saputo reinventarsi più volte nel tempo, senza mai perdere la propria identità. Oggi continua ad apparire sul piccolo schermo e sui social con la stessa energia che l’ha resa celebre, portando avanti anche battaglie civili in favore delle donne e dei diritti umani. Ma qual è il percorso che l’ha condotta a essere la figura eclettica e appassionata che conosciamo oggi?

Jo Squillo e gli esordi nella musica negli anni ‘80

L’avventura artistica di Jo Squillo prende forma negli anni ‘80, in piena esplosione della scena punk e new wave. Giovanna inizia la sua carriera come frontwoman del gruppo Kandeggina Gang, una band tutta al femminile che univa provocazione, femminismo e attitudine punk. Il brano “Re belle” ne segna l’esordio musicale, portando una ventata di ribellione nella musica italiana, ancora dominata da voci maschili e da tematiche tradizionali.

Ben presto Jo Squillo decide di intraprendere la carriera da solista. Il suo primo album da sola, Girl senza paura, esce nel 1981 e si inserisce a pieno titolo nell’universo punk-pop italiano, rivelando una voce originale e fuori dagli schemi. La vera svolta, però, arriva con una collaborazione che la porterà al grande pubblico: nel 1991 partecipa al Festival di Sanremo in coppia con Sabrina Salerno, con il brano “Siamo donne”, diventato un inno alla forza e all’autodeterminazione femminile.

Il grande successo negli anni ’90 e la televisione

Negli anni ‘90 Jo Squillo espande i propri orizzonti artistici. Se da un lato continua a pubblicare musica e a esibirsi, dall’altro si avvicina al mondo della televisione, diventandone un volto noto e apprezzato. Conduce diversi programmi dedicati alla moda, tra cui il celebre TV Moda, di cui è anche ideatrice e produttrice. Il format, trasmesso per anni su emittenti nazionali, le permette di fondere le sue due grandi passioni: la musica e la moda.

Parallelamente, Jo Squillo si fa notare anche per il suo attivismo. Partecipa a numerose campagne contro la violenza sulle donne e a favore della parità di genere, diventando un simbolo di femminilità combattiva e consapevole.

Negli ultimi anni ha partecipato a diversi reality show, tra cui L’Isola dei Famosi, Tale e Quale Show e il Grande Fratello VIP, confermando il suo spirito indipendente e diretto. Sempre fedele a se stessa, Jo Squillo è diventata un’icona trasversale, amata da generazioni diverse per la sua autenticità.

Chi è Gianni Muciaccia il marito bassista di Jo Squillo

La vita privata di Jo Squillo è sempre stata avvolta da una certa discrezione, ma una figura ricorre accanto a lei da anni: il marito Gianni Muciaccia. Musicista, bassista e produttore, Gianni ha accompagnato Jo Squillo in numerosi progetti musicali, condividendo con lei palco, viaggi e passione artistica. I due sono legati da un rapporto molto solido e riservato, lontano dai riflettori e dal gossip.

Nonostante la loro lunga unione, Jo e Gianni non hanno avuto figli, una scelta personale che non ha mai ostacolato la loro complicità. In un’intervista Jo ha parlato del marito come del suo compagno di vita e di lavoro, sottolineando quanto il rispetto reciproco sia stato la base della loro relazione. Gianni è stato spesso dietro le quinte, ma ha rappresentato un pilastro importante nella carriera e nella vita dell’artista.

Chi è Michelle Masullo, la figlioccia de “L’Eredità”

Un altro nome che oggi orbita intorno alla figura di Jo Squillo è quello di Michelle Masullo, giovane influencer e modella che molti hanno conosciuto nel programma tv L’Eredità. Il pubblico l’ha notata per la prima volta durante la sua partecipazione al game show Rai, dove ha conquistato con la sua simpatia. Lei e Jo Squillo si considerano una sorta di famiglia allargata. Jo, infatti, la sostiene e la guida in questo mondo mediatico con affetto e stima reciproca.