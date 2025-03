Bianca Atzei è una delle voci più amate della musica italiana. Negli anni ha conquistato il pubblico con la sua voce graffiante e le sue interpretazioni intense, riuscendo a ritagliarsi un posto di rilievo nel panorama musicale. Dopo i successi discografici e le esperienze televisive, la cantante è oggi una mamma felice e continua la sua carriera artistica con nuove sfide. Ma che fine ha fatto Bianca Atzei? Scopriamo insieme cosa sta facendo oggi.

Gli esordi e le grandi collaborazioni di Bianca Atzei

Bianca Atzei, all’anagrafe Veronica Atzei, è nata a Milano nel 1987 ma ha origini sarde. Fin da giovanissima ha nutrito una grande passione per la musica, ispirandosi alle grandi voci italiane come Mina e Mia Martini. Dopo aver studiato canto, ha iniziato a farsi conoscere pubblicando le sue prime canzoni e partecipando a vari concorsi.

Il vero successo arriva nel 2012 con il singolo La gelosia, realizzato in collaborazione con i Modà. Il brano le permette di ottenere grande visibilità e di iniziare a collaborare con artisti di rilievo come Alex Britti, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè. Nel 2015 partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo, portando il brano Il solo al mondo, scritto da Kekko Silvestre dei Modà. La sua carriera continua con la pubblicazione di album di successo e con numerose tournée in tutta Italia.

La carriera in tv e il ritorno al San Marino Song Contest 2025

Oltre alla musica, Bianca Atzei ha avuto diverse esperienze nel mondo della televisione. Nel 2018 partecipa a L’Isola dei Famosi, dove conquista il pubblico con la sua sensibilità e il suo spirito combattivo. In seguito, diventa spesso ospite di vari programmi televisivi e radiofonici, mantenendo viva la sua presenza nel mondo dello spettacolo.

Nel 2025 è stata annunciata la sua partecipazione al San Marino Song Contest, una competizione musicale internazionale che permette agli artisti di esibirsi su un palcoscenico di grande visibilità. Questo ritorno rappresenta per lei un’importante occasione per rilanciare la sua carriera musicale e far conoscere nuove canzoni al pubblico.

Il matrimonio con Stefano Corti e il figlio Noa Alexander

Dal punto di vista personale, Bianca Atzei ha vissuto momenti intensi e importanti. Dopo la fine della relazione con Max Biaggi, la cantante ha trovato l’amore accanto a Stefano Corti, inviato de Le Iene. La coppia ha sempre condiviso sui social momenti di grande complicità e affetto, diventando una delle più amate del mondo dello spettacolo.

Nel 2022, dopo aver affrontato il dolore di un aborto spontaneo, Bianca e Stefano hanno annunciato con gioia l’arrivo del loro primo figlio. Il piccolo Noa Alexander è nato a gennaio 2023, riempiendo la vita della cantante di una felicità immensa. Bianca ha spesso raccontato quanto la maternità l’abbia cambiata, dandole una nuova prospettiva sulla vita e sulla carriera.

Di che malattia ha sofferto Bianca Atzei: l’operazione

Nonostante il successo e la felicità familiare, Bianca Atzei ha dovuto affrontare anche problemi di salute. Nel 2018 la cantante ha raccontato di essere stata sottoposta a un’operazione d’urgenza al cuore a causa di un problema chiamato forame ovale pervio, una condizione congenita che può causare seri problemi cardiaci.

L’intervento è stato un momento difficile, ma anche una rinascita per l’artista. Dopo l’operazione, Bianca ha ripreso gradualmente la sua vita e la sua carriera, tornando anche sul palco del Festival di Sanremo con ancora più determinazione.

Oggi Bianca Atzei continua a dedicarsi alla musica e alla sua famiglia, dimostrando di essere un’artista e una donna capace di affrontare qualsiasi sfida con coraggio e passione.