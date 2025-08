Luisa Corna nasce il 2 dicembre 1965 a Palazzolo sull’Oglio (Brescia). Modella sofisticata sin da adolescente, passa velocemente alla musica e alla televisione. Diventa un volto popolare negli anni Novanta e Duemila, poi si ritira progressivamente dal piccolo schermo e oggi si concentra principalmente sulla musica, sulla sua vita privata e sui rapporti autentici. Di lei si ricorda prepotentemente la voce graffiante e quel mix raro tra bellezza, talento e serietà artistica.

Chi è stata Luisa Corna: carriera e versatilità

Luisa Corna è un’artista multiforme: modella, cantante, conduttrice, attrice e doppiatrice. A sedici anni inizia a sfilare per marchi come Dolce & Gabbana, Missoni e Mariella Burani, collaborando con fotografi del calibro di Helmut Newton e Arthur Elgort.

All’inizio degli anni Novanta ottiene il secondo posto al Festival di Castrocaro con la canzone “Dove vanno a finire gli amori”. Tra il 1997 e il 1998 entra nel cast fisso di Domenica In come cantante e debutta nella conduzione con Tira & Molla su Canale 5 . Dal 1999 al 2002 è presenza fissa nel programma sportivo Controcampo.

Nel 2002 partecipa al Festival di Sanremo in coppia con Fausto Leali cantando “Ora che ho bisogno di te”, piazzandosi al quarto posto.

Si alterna tra conduzioni televisive (Notti Mondiali, Napoli prima e dopo, Premio Barocco, David di Donatello), ruoli teatrali (accanto a Giorgio Albertazzi ne Nell’Odissea, con la parte della maga Circe), recitazioni in film (Nirvana, Al momento giusto), fiction Rai (Ho sposato uno sbirro) e doppiaggio (voce italiana di Lola in Shark Tale).

Nel 2006 esce il suo primo disco, Acqua futura, contenente collaborazioni con Renato Zero e Gatto Panceri. Nel 2010 pubblica Non si vive in silenzio (feat con Alex Britti) e nel 2021 il terzo album Le cose vere con singoli come “Senza un noi” e “Come un uomo” . Ha portato la sua musica live in tour nazionali dal 2005 al 2018 circa.

Che fine ha fatto: oggi tra musica, amore e scelta di vita

Luisa Corna non appare più abitualmente in tv da molti anni. Ha scelto di uscire dal mainstream televisivo che cambiava format e stile, dove non si sentiva più a proprio agio. Preferisce esprimersi come cantautrice e crescere in privato, lontano dal gossip invasivo.

Si è concentrata sulla sua carriera musicale: nel 2025 ha partecipato al San Marino Song Contest con il brano Il giorno giusto, scritto con Il Cile e Riccardo Brizi. Era in gara tra venti finalisti per accedere a Eurovision 2025. Il pezzo affronta il tema del distacco da una relazione che non rende più felici.

La sua vita privata è cambiata: dopo relazioni importanti (Aldo Serena, Alex Britti, Valerio Foglia Manzillo), nel 2023 ha sposato Stefano Giovino, ufficiale dei Carabinieri più giovane di 15 anni. Vivono a Livorno dove lei ha scelto di stabilirsi dopo aver vissuto in passato a Brindisi. Non ha figli ma considera il suo ruolo nella famiglia allargata del marito un’esperienza significativa.

La differenza d’età ha suscitato critiche, ma lei ha sdrammatizzato: dice che vive ciò che le dà gioia senza preoccuparsi dei luoghi comuni.

A quasi 60 anni, mantiene una presenza attiva nel panorama musicale. Gli impegni televisivi si limitano ad occasionali apparizioni (come al contest sanmarinese nel 2025). La priorità ora è la musica e la serenità domestica, non il ritorno stabilmente sullo schermo.