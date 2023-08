Aprire le scatolette e i barattoli di latta non è così semplice come si pensa. Spesso capita che la linguetta si spezzi, rendendo praticamente impossibile estrarre il contenuto della confezione a meno che non si rompa l’involucro forzatamente. Se non si sta attenti, poi, capita anche di sporcarsi facendo uscire l’olio che spesso è contenuto all’interno. In realtà esiste un metodo che si sta diffondendo molto sui social e che promette di aiutare a togliere la parte superiore della scatoletta in maniera semplice ed evitando danni.

Il trucco di TikTok per aprire le scatolette di tonno

Molto creator digitali, in particolare su TikTok, stanno pubblicando dei video nei quali mostrano un modo veloce e pratico di aprire una scatola di tonno o dei barattoli di latta in generale. Nelle immagini, l’influencer mostra che si deve alzare la linguetta, girarla verso la parte esterna della confezione, praticamente ruotarla di 180°, poi fare una leggera pressione e tirare verso il lato opposto della scatoletta. La direzione è quella del diametro del barattolo. Questo metodo è effettivamente più pratico e meno a rischio che la linguetta si rompa, ma espone a un maggior rischio di tagliarsi. La mano di chi sta aprendo la scatoletta è infatti a contatto con la parte tagliente del coperchio che si sta rimuovendo. Questo trucco può quindi essere usato ma prestando attenzione a non procurarsi ferite.

Come aprire barattoli e lattine senza linguetta: i trucchi

Dai fagioli al mais al tonno, il cibo in scatola è ampiamente usato in cucina. Oltre al metodo TikTok, ci sono altri trucchi “casalinghi” per scoperchiare il contenitore. Uno prevede l’uso di un cucchiaio. Bisogna tenere nelle mani la parte rotonda e strofinare il bordo del cucchiaio lungo quello della lattina. Il metallo inizierà a assottigliarsi fino a creare un buco. Una volta realizzata la minuscola apertura, basta infilare il bordo del cucchiaio nel foro e fare leva con il coperchio verso l’alto.

Anche un coltellino svizzero può essere utile ad aprile le scatolette. Solitamente è dotato proprio di un apriscatole con dorso uncinato da poggiare sull’esterno del bordo del barattolo. Spingendo verso il basso, vanno fatti dei tagli nella lattina. Quando resta circa mezzo centimetro della scatoletta, con il bordo piatto dell’apriscatole si può sollevare il coperchio e così aprirlo.

Un ultimo metodo è tramite il tallone di un coltello da chef, ovvero la parte della lama più vicina al manico. Questa parte va posizionata perpendicolarmente alla scatoletta, lungo il bordo. Facendo un movimento verso il basso con l’angolo della lama, si realizza un buco nel coperchio. Poi si infila nel foro la lama e si solleva la copertura fino a quando non è rimossa del tutto.