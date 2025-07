Clio Zammatteo, meglio nota come ClioMakeUp, è una delle prime influencer italiane ad aver trasformato la sua passione per il make-up in un impero digitale. Con milioni di follower e una linea cosmetica consolidata, per anni ha incarnato il sogno di bellezza e successo sui social. Oggi, però, si trova in una nuova fase della vita: un cambio di casa, una separazione, e una quotidianità da reinventare a confronto con se stessa e con nuove priorità.

La separazione dal marito e la nuova casa di ClioMakeUp

Nel luglio del 2024, Clio e suo marito Claudio Midolo hanno annunciato la fine del loro matrimonio, maturato dopo 18 anni di relazione, di cui 16 di matrimonio, e due figlie. La decisione, comunicata con un messaggio condiviso, era stata definita “sofferta ma consapevole”, un passo necessario dopo che il rapporto aveva cambiato natura. Clio aveva spiegato che tra loro non c’è stato un evento traumatico ma un lento distacco dei sentimenti, che ha reso la separazione inevitabile.

La make-up artist ha spiegato che la casa in cui la coppia ha vissuto dal 2020 era stata realizzata dai genitori di Claudio e poi completata da loro dopo il rientro da New York (qui ti spieghiamo perchè la chiamano “La Grande Mela”). Ora che si sono separati, Clio ha deciso di lasciare quell’abitazione all’ex marito e trasferirsi in un appartamento nuovo, vicino alla scuola delle bambine, un luogo che desidera personalizzare completamente. “Gli ho detto: ‘È una casa che hanno costruito i tuoi, è giusto che ci stia tu’. E quindi ho cercato una nuova sistemazione e ho trovato il mio appartamentino, nuovo, ancora da finire”, ha dichiarato.

Clio MakeUp oggi: un nuovo equilibrio familiare e il rapporto con Claudio Midolo

Attraverso il suo profilo Instagram, Clio ha risposto a qualche domanda dei suoi follower e ha espresso serenità e gratitudine: ha dichiarato di essere ancora legata da affetto a Claudio, ma consapevole che il sentimento si è trasformato. L’obiettivo comune è preservare la serenità delle figlie, evitando conflitti e guerre legali. “Ci sentiamo il giusto per far sì che le nostre bimbe siano il più possibile serene e che vada tutto liscio”, ha spiegato.

L’ex partner di Clio, Claudio Midolo (game designer e co-fondatore del suo brand di cosmetica), è stato da sempre parte integrante del marchio e della vita familiare. Dopo la separazione, Clio ha ribadito su Instagram che tra loro non esistono tensioni: il loro legame professionale continua e il benessere delle bambine resta prioritario.

La nuova vita di Clio MakeUp con le figlie al centro

Dal punto di vista lavorativo, Clio continua a gestire il suo brand e i progetti di bellezza, lavorando a nuovi contenuti, eventi e collaborazioni. Il suo canale YouTube, attivo dal 2008, è diventato un punto di riferimento nel mondo beauty per tantissime persone, facendola diventare una degli influencer più seguiti d’Italia. Da sempre madre attenta, Clio ha dichiarato che la serenità delle figlie Grace (2017) e Joy (2020) rimane il motore delle sue scelte. Non appena il suo appartamento sarà pronto, l’obiettivo è ricostruire un ambiente stabile e sereno, dove potersi sentire a casa e ricostruire la normalità familiare, giorno dopo giorno.