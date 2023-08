Marina Suma è un’attrice ed ex modella italiana tra le più apprezzate nel mondo del cinema anni ’80. Bellissima e di talento, nel corso della sua carriera nel mondo del cinema ha ricevuto numerosi premi. Alla recitazione, ha poi affiancato un’attività nel mondo del fashion colorata e originale. Sempre bellissima ed elegante, vediamo cosa fa oggi e come è diventata la splendida interprete di “Sapore di Mare”.

Biografia e carriera di Marina Suma oltre “Sapore di Mare”

Padre siciliano e madre napoletana, Marina Suma è nata il 4 novembre del 1959 a Napoli. Dopo alcune esperienze come modella, nel 1981 ha debuttato al cinema con “Le occasioni di Rosa” di Salvatore Piscicelli, con il quale ha vinto il David di Donatello e il Nastro d’Argento, entrambi come miglior attrice esordiente. Conquista la popolarità con “Sapore di Mare” di Carlo Vanzina, a cui fanno seguito altre commedie come “Dio li fa e poi li accoppia” con Johnny Dorelli e “Sing Sing” al fianco di Adriano Celentano.

Ha lavorato inoltre con Carlo Verdone e Lello Arena in “Cuori nella tormenta” e con Jerry Calà in “Un ragazzo e una ragazza”. In seguito, Suma è tornata a recitare in ruoli drammatici come nel musicale Blues metropolitano. Nel 1987 ha preso parte al thriller con “Una donna da scoprire” e a “Caramelle da uno sconosciuto”.

Tra gli altri film noti c’è anche “Infelici e contenti” con Renato Pozzetto ed Ezio Greggio, mentre nel 2003 ha vinto la Nike per il Teatro come “migliore attrice protagonista” per il ruolo da protagonista in “Yerma” di Gederico Garçia Lorca diretto da Arnolfo Petri. Dagli anni 2000 ha alternato carriera cinematografica, teatrale e televisiva prendendo parte a serie Tv e vari programmi.

La malattia e la morte del compagno: il dolore di Marina Suma

Dopo aver avuto una relazione con il regista Angelo Cannavacciulo, Marina Suma è stata legata per oltre 20 anni a un uomo di nome Claudio che è morto, dopo una lunga malattia, nel 2021. In un’inervista a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, l’attrice ha parlato di quanto abbia cercato di essere forte e di sostegno al compagno mentre stava male.

“Io sono sempre stata normale con lui, facevamo le cose che abbiamo sempre fatto”, ha raccontato. “Chiaro che lui non è che stesse molto bene e non aveva sempre voglia di ridere e scherzare, ma io ho scoperto di essere molto forte, di avere molto coraggio. Non è facile stare accanto alla persone che hanno una malattia grave e questo mi ha dato consapevolezza”.

Cosa fa oggi Marina Suma a Salina, la “sua” isola

Senza aver mai abbandonato del tutto la recitazione e continuando la carriera in particolare in teatro, Marina ha continuato a coltivare anche un’altra passione: quella per la moda. Negli anni è tornata a sfilare per diversi marchi, compreso quello della stilista Chiara Boni, e ha avviato una sua attività realizzando gioielli in cartapesta che vende in spiaggia a Salina, in Sicilia.

L’attrice, infatti, oltre a creare gli originali accessori, ha allestito una bancarella che si muove sul lungomare dell’isola, per avere un contatto diretto con le persone e i potenziali clienti. Mantenendo sempre lo stesso fascino e la sua naturale bellezza, Marina Suma continua a mostrare il suo talento sia come attrice che come imprenditrice.