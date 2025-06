Bionda, elegante, con un sorriso che ti rimane in testa: Manila Nazzaro è una di quelle presenze che hanno attraversato la tv italiana con discrezione e solidità. Non è una meteora, non ha costruito la sua carriera sull’eccesso, ma su un percorso fatto di lavoro, cambiamenti, cadute e risalite. Classe 1977, nata a Foggia, è salita alla ribalta nel 1999, quando ha vinto Miss Italia. Ma sarebbe riduttivo definirla solo così. Da quel momento in poi, ha iniziato a costruire una carriera che l’ha portata dal teatro alla televisione, fino alla radio. E oggi, a quasi 50 anni, Manila non è un volto del passato, ma una figura attiva e riconoscibile del presente, capace di reinventarsi senza perdere autenticità.

Dalle passerelle al teatro, poi la tv e la radio

Dopo la vittoria a Miss Italia, Manila Nazzaro lascia gli studi in Medicina per dedicarsi alla formazione artistica. Si trasferisce a Roma, studia recitazione e debutta in teatro in produzioni importanti come Casa di bambola e Tre sorelle. A inizio anni 2000 partecipa anche a musical e spettacoli comici, dimostrando versatilità e una predisposizione per la scena. Il grande pubblico però inizia a conoscerla meglio con le sue apparizioni televisive. Tra il 2003 e il 2005 conduce alcuni programmi su canali satellitari, ma è con Mezzogiorno in famiglia su Rai 2 che si consolida come volto familiare: prima come inviata, poi come co-conduttrice a fianco di Massimiliano Ossini. In parallelo partecipa a eventi, trasmissioni e anche concorsi di bellezza, stavolta come giurata, come è accaduto per Miss Italia nel 2019 e 2020.

Dal 2017 apre un nuovo capitolo professionale: la radio. Inizia su Radio Zeta e poi entra a far parte della squadra di RTL 102.5, dove diventa una delle voci di punta. Conduce format del weekend, trasmissioni mattutine e programmi social, fino a passare nel 2023 su Rai Radio Tutta Italiana, dove è ancora oggi in onda con il programma “Mattina Italiana”. Nel frattempo, Manila non ha mai abbandonato la tv: nel 2020 partecipa a Temptation Island insieme all’allora compagno Lorenzo Amoruso, mostrando un lato più privato e umano. L’anno dopo entra nella casa del Grande Fratello VIP, dove rimane per diversi mesi e conquista il pubblico con la sua lucidità, la sua empatia e la sua capacità di mettersi in discussione. In quel periodo pubblica anche un libro autobiografico, Cintura rosa di sopravvivenza, in cui racconta il lato meno patinato della sua vita: la malattia autoimmune, l’aborto spontaneo, le delusioni sentimentali. Una narrazione sincera che le ha permesso di farsi conoscere oltre l’immagine pubblica.

Cosa fa oggi Manila Nazzaro

Oggi Manila ha 47 anni ed è sposata con Stefano Oradei, ballerino noto al grande pubblico per la sua lunga partecipazione a Ballando con le Stelle. La loro unione è arrivata dopo un periodo personale molto complicato: alle spalle c’è un matrimonio con l’ex calciatore Francesco Cozza, da cui ha avuto due figli, e una relazione con Amoruso finita dopo un aborto spontaneo. Il nuovo inizio con Oradei è stato sigillato nel 2024 con un matrimonio romantico e discreto. Ma Manila non si è mai fermata solo alla sfera privata.

Nel 2025 è una delle protagoniste del nuovo reality The Couple – Una vittoria per due, condotto da Ilary Blasi su Canale 5, dove partecipa proprio con suo marito. Il programma segna il ritorno in prima serata e mostra ancora una volta la sua capacità di restare al passo con i linguaggi televisivi contemporanei. In parallelo continua a condurre su Rai Radio Tutta Italiana, dove ogni mattina tiene compagnia agli ascoltatori con la sua voce calda e la sua ironia sobria. La radio, per Manila, è diventata una seconda casa: uno spazio dove può essere sé stessa, senza trucco e senza copione.

Nonostante una carriera iniziata più di vent’anni fa, Manila Nazzaro è oggi una professionista completa: conduttrice, speaker, personaggio pubblico, ma anche donna che ha scelto di raccontare le sue fragilità, senza farne spettacolo ma senza nemmeno nasconderle. Il suo percorso è la dimostrazione che nel mondo dello spettacolo si può restare senza strillare, che si può cambiare direzione senza perdere coerenza. E soprattutto che si può essere presenti, riconoscibili e rispettati anche senza vivere sotto i riflettori in modo ossessivo. In un panorama dove tutto sembra fluido e veloce, Manila è una certezza: solida, umana, professionale. E ancora pienamente in corsa.