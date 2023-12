Può capitare che un alimento abbia delle caratteristiche strane rispetto al normale. In questi casi, è consigliabile non mangiarlo perché potrebbe portare gravi rischi per la salute. Un episodio emblematico è quello accaduto a una persona il cui video è diventato virale su TikTok. Un utente ha mangiato un uovo di colore rosso, finendo in ospedale per via di un’infezione batterica da Pseudomonas aeruginosa.

Mangia un uovo rosso sangue e sta male: il video diventato virale

Nel video condiviso su TikTok, la persona che si è sentita male spiega di aver “mangiato quest’uovo per ridere e ora sono in ospedale con un’infezione da Pseudomonas aeruginosa”. Nelle immagini si vede l’albume di un inquietante colore rosso e l’utente che lo cuoce in una padella come se fosse un normale occhio di bue.

A diffondere il video è però stato il dottor Álvaro Fernández, meglio conosciuto online con lo pseudonimo di Farmaceutico Fernández, che su TikTok ha ricondiviso il filmato spiegando quali sono i rischi.

“Lo fa per ridere e mi viene da piangere, perché ci sono sempre più video di questo tipo”, ha commentato il farmacista, “evidentemente la selezione naturale non funziona”. Ha rimarcato che bisogna porsi delle domande di fronte ad alimenti particolari: “Un uovo rosso? Cosa potrebbe succedere? Potrebbe essere l’embrione di uccello, di una fenice oppure forse un batterio potrebbe averlo contaminato?”.

Che cos’è il batterio Pseudomonas aeruginosa e cosa causa

L’infezione da Pseudomonas aeruginosa è provocata dal batterio gram-negativo che porta questo nome e che colpisce soprattutto soggetti che hanno barriere fisiche deboli o un sistema immunitario compromesso. L’infezione avviene in tre fasi: attacco del patogeno e colonizzazione, infezione locale e passaggio nel sangue e malattia sistemica.

I sintomi variano a seconda dell’organo che viene colpito e possono essere febbre, disidratazione, cianosi, lesioni emorragiche, fastidi addominali, cellulite, soffio cardiaco o eritema congiuntivale, come riporta l’Humanitas.

Di conseguenza, l’infezione da Pseudomonas aeruginosa può condurre a problemi di varia natura, da quelli respiratori a quelli al sistema nervoso, all’orecchio, agli occhi, alle ossa, gastrointestinali, dermatologici, al sangue e alle vie urinarie. Prima di consumare uova con l’albume rosso, bisogna quindi prestare molta attenzione.

Sangue nelle uova: che cosa sono le macchie rosse nell’albume

Se si trovano albumi di colore rosso, può essere la prova che i batteri del genere Pseudomonas hanno contaminato l’alimento. Diverso è invece il caso in cui si vedono piccole macchie o un puntino rosso nelle uova, nello specifico vicino al tuorlo. In tal caso si tratta di sangue dovuto alla rottura di piccoli vasi sanguigni al momento del distacco dell’ovulo dal follicolo.

L’interruzione dei processi fisiologici negli organi riproduttivi dei polli può causare un leggero sanguinamento che però non rappresenta un problema per l’uomo che ingerisce l’uovo con le macchie. Il consumo è sicuro in queste circostanze, e le proprietà nutritive non vengono alterate.

In ogni caso le uova, anche se comprate al supermercato, devono sempre essere cotte bene o pastorizzate ad alte temperature per evitare contaminazioni batteriche e spiacevoli incidenti che possono portare al ricovero in ospedale.